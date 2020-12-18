Большинство родителей получат "новогоднюю" выплату проактивно

"Менее чем за сутки с момента объявления президентом о назначении "новогодних" единовременных выплат на детей от 0 до 7 лет включительно на Единый портал государственных услуг было подано около 200 тысяч заявлений от родителей", - следует из пресс-релиза ведомства.

При этом в Минтруде уточнили, что заявление на "новогоднюю" выплату требуется только в том случае, если ребенок родился после 1 июля 2020 года и родители не получали "летние" выплаты. Также его необходимо написать в случае изменения банковских реквизитов получателя. Это можно сделать удаленно на портале госуслуг, а также обратившись в МФЦ или Пенсионный фонд.

В остальных случаях, подчеркнули в Минтруде, семьи получат выплату без заявления. Пенсионный фонд проактивно оформит и перечислит родителям (усыновителям, попечителям, опекунам) ее на основе данных по принятым весной и летом решениям о "коронавирусных" выплатах на детей.

Единовременная выплата начисляется в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка, которому по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. Она не облагается налогом и не будет влиять на назначение других мер социальной поддержки.

Никаких дополнительных справок собирать не нужно. Заявление подается одним из родителей на всех детей.