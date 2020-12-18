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Будьте осторожны. Обновление Windows 10 "убивает" компьютер

Текст:   Антон Благовещенский
18.12.2020,  
19:12
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Выпущенное в декабре 2020 года кумулятивное обновление Windows 10 с номером KB4592438, вызывает фатальную ошибку, которую также называют "синим экраном смерти".

Как сообщает Windows Latest, апдейт, призванный исправить критический баг, из-за которого отказывались работать ПК с SSD-дисками Intel NVMe, также может провоцировать внезапные и необъяснимые скачки использования центрального процессора и памяти, "торможение" графики.

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Работоспособность компьютера после установки KB4592438 можно восстановить через утилиту Media Creation Tool. Кроме того, существует возможность вручную удалить установленное обновление.

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