Чиновники Минкультуры пойдут под суд за хищение бюджетных средств

Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела о хищении бюджетных денег при проведении экспертиз объектов культурного наследия Соловецкого архипелага.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в ведомстве, в деле фигурируют бывший руководитель Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Владимир Цветнов, его заместитель Павел Мосолов, а также руководители компаний, с которыми заключались государственные контракты - Сергей Семиков и Татьяна Магдеева.

У всех одна уголовная статья - "мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой по предварительному сговору".

Версию следствия корреспонденту "РГ" рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко:

- Следствие утверждает, что эти граждане разработали схему хищения бюджетных денег при проведении историко-культурных экспертиз объектов культурного наследия Соловецкого архипелага. Общая сумма - больше 19 миллионов рублей.

Вот что утверждает следствие: Цветнов и Мосолов в течение 2012-2016 годов лоббировали выделение для проведения этих экспертиз завышенных сумм и организовали проведение конкурсных процедур так, чтобы обеспечить победу на торгах и заключение государственных контрактов с компаниями, контролируемыми их знакомыми - Семиковым и Магдеевой.

Итог - историко-культурные экспертизы были проведены неуполномоченными лицами, без выезда к местам расположения объектов культурного наследия и с нарушением целого набора обязательных требований. Несмотря на ненадлежащее качество экспертиз, Цветнов и Мосолов обеспечили их приемку и оплату. Похищенные миллионы соучастники обналичили и распределили между собой.

В ходе расследования у Цветнова и Магдеевой изъято и арестовано следующее имущество - наличность в объеме около 20 миллионов рублей. Эти деньги, как уверяют в СК, полностью покрывают размер причиненного преступлениями материального ущерба.

Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.