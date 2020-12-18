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Рубрика: Власть

Дети смогут выезжать за рубеж по разрешению одного из родителей

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство предлагает упростить порядок выезда детей за рубеж. Чтобы поехать за границу с одним из родителей, не потребуется нотариальное заверенное разрешение от второго. Достаточным условием станет отсутствие поданного им в МВД заявления о несогласии на выезд. Кроме того, несовершеннолетние смогут отправляться за границу без своего законного представителя при нотариально заверенном согласии одного из родителей, а не обоих.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
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При этом любой из законных представителей получит право заявить о своем несогласии на выезд ребенка как во все страны мира, так и в одну страну или какой-то перечень государств. Такой запрет не будет распространяться на поездки непосредственно с заявителем. Отозвать запрет можно будет во внесудебном порядке.

Поправки в Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" внесены правительством на рассмотрение Государственной Думы.

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