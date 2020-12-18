Эксперт рассказал, кого перед прививкой от COVID попросят сдать тест

Прививку от коронавируса нельзя делать при наличии любых признаков ОРЗ или ОРВИ, а также в период обострения хронических заболеваний, сообщил директор центра им. Н.Ф Гамалеи, где разработали вакцину Спутник V, Александр Гинцбург.

"Абсолютные противопоказания к вакцинации приведены в официально утвержденной инструкции по применению к препарату, и предполагают недопущение к иммунизации людей с признаками любых острых инфекционных и неинфекционных заболеваний в стадии обострения, что характерно для любой вакцинации в принципе", - сказал он.

Гинцбург подчеркнул, что перед прививкой пациента должен осмотреть врач. Он также попросит заполнить анкету, в которой потребуется указать информацию о контактах с инфекционными больными за последние 14 дней, поездках за рубеж и других факторах риска. При их наличии потребуется пройти тест на COVID-19. И, если он будет положительным, от прививки также придется отказаться.