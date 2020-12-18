Эксперты рассказали, как бесплатно получить участок леса

Из 260 миллионов гектаров российского леса, взятого в аренду для самых разных целей (от добычи нефти, заготовки древесины до прокладки дорог и линий электропередач), почти 34 миллиона гектаров предоставлены в пользования абсолютно бесплатно. Такие данные приводит Рослесинфорг. Получить свой участок - всего их распределено более 8 тысяч - лесных угодий, подав заявление в администрацию региона, могут и граждане, и организации. Кто же получает лес просто так? И что может там делать?

Самые крупные арендаторы земель лесного фонда, которым они передаются безвозмездно - представители коренных народов севера. Для сохранения своего традиционного образа жизни они могут оформлять аренду сразу на 10 лет, чтобы заниматься там, например, оленеводством. Для этих целей ими арендованы 412 тысяч гектаров.

Все остальные граждане России обязаны обновлять договоры каждые пять лет. Чиновники не смогут отказать любой разумной заявке, если человек просит выделить ему бесплатно кусок леса для выгула сельскохозяйственных животных, выращивания растений, заготовки сена, занятий пчеловодством, оленеводством и товарным рыбоводством. На арендованном участке можно устанавливать улья, возводить изгороди, навесы. А вот дом поставить нельзя - строения не должны быть капитальными. Всего для этих целей арендовано 434 тысячи гектаров леса.

Чаще всего на таких участках устраивают пастбища (с этой целью передано в безвозмездное пользование почти 13 тысяч гектаров), заготавливают сено (еще 5,2 тысячи гектаров) или разводят пчел (3,4 тысячи гектаров).

Отдельный пункт в списке - участники программы "Дальневосточный гектар". По данным Рослесинфорга, в рамках реализации программы передано в бесплатную аренду более 5 тысяч участков общей площадью свыше 1 тысячи гектаров - на одном участке могут быть объединены "паи" разных людей.

"Еще один популярный вид бесплатного использования лесов - осуществление религиозной деятельности, - отметили в Рослесинфорге. - На выделенных лесных участках размещаются православные храмы, приходы, подворья, скиты, мечети, храмы не запрещенных сект, духовные центры шаманов, благотворительные миссии, буддийские общины. В рамках этой деятельности около 200 общинам безвозмездно отдано примерно 12 тысяч гектаров, им разрешено строить в лесу здания и сооружения религиозного и благотворительного назначения".

Почти 30 миллионов гектаров бесплатно переданы в пользование организациям, занимающимся охотой, туризмом. Кроме того, в лесах можно бесплатно возвести образовательные учреждения, этнокультурные центры, центры патриотического воспитания, лыжные базы, тюрьмы, детские лагеря, центры реабилитации, санатории, зоопарки, лесхозы и совхозы. Но такой вид бесплатной аренды доступен только ограниченному списку организаций. В их число входят государственные и муниципальные учреждения, казенные предприятия и еще некоторые организации.