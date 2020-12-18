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18.12.2020 18:05
Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
Братья-славяне проводят 2020 год маскарадом в Music Media Dome, группа The Hatters поднимет уровень адреналина в Adrenaline Stadium, а мюзикл "Монте-Кристо" высветится в предновогоднем блоке показов неожиданными гранями.

Кто играет: Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra, Горан Брегович и Wedding & Funeral Band, Гарик Сукачев и "Кампанелла каменной звезды".

Что играет: Новогодний маскарад "По…пляшем!"

Почему идти: 26 декабря братья-славяне Эмир Кустурица, Горан Брегович и Гарик Сукачев бурно и весело проводят 2020 год - чтобы он ни в коем случае не подумал задержаться. Вавилонское смешение рока, джаза, шансона и цыганщины, харизма и бешеная энергетика - главные составляющие новогоднего маскарада "По…пляшем!" Каждый из артистов выступит с большим сольным концертом, а под конец, может быть, мы станем свидетелями уникальной тройственной коллаборации. Чтобы соблюсти социальную дистанцию, гостей маскарада (не более 25% от вместимости Music Media Dome) рассадят за столами, а обязательные маски станут поводом для желающих проявить свою фантазию: надевайте любые! Без сомнения самое яркое шоу уходящего года и отличная тренировка улета и угара за несколько дней до праздника.

Где, когда, сколько: Music Media Dome; 26 декабря; 3 000 - 25 000 руб.

Кто играет: Валерия Ланская, Игорь Балалаев, Дмитрий Ермак, Лика Рулла, Александр Маракулин и др.

Что играет: Мюзикл "Монте-Кристо".

Почему идти: Мюзикл "Монте-Кристо" - рекордсмен по продолжительности проката в России и первый оригинальный российский спектакль, созданный на основе мировой классики - вновь на сцене Театра оперетты. Берущий за душу сюжет, сходу запоминающиеся мелодии, отличные голоса и великолепная актерская игра, фантастические декорации и спецэффекты - знакомая с детства история узника замка Иф наполняется новыми эмоциями и высвечивается неожиданными гранями. В том числе и такими: "Накинем плащ, надвинем шляпу, /Укроем маской свое лицо…" Советы от героев "Монте-Кристо" актуальны в наши дни не только для участников бала-маскарада, с которого начинается этот мюзикл, но и для зрителей. Только шляпу им лучше оставить в гардеробе, а вот маску не стоит снимать до конца спектакля.

Где, когда, сколько: Московский театр оперетты; с 25 по 31 декабря; 1 500 - 5 500 руб.

Кто играет: Группа The Hatters. Ведущий концерта - VJ Chuck.

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Питерские "Шляпники" за немыслимо короткие сроки прошли все этапы становления отечественной рок-звезды - от квартирников до стадионных концертов. Панк вперемежку с романсом, скрипичные рыдания и аккордеонные переливы, сбесившийся тромбон и электрическая балалайка - музыкальный коктейль The Hatters настолько гремуч, что у слушателей зашкаливает уровень адреналина в крови. Поэтому предновогодний концерт из "Известия-холл" переносится в 7-тысячный Adrenaline Stadium, где с учетом 25% ограничений ожидается несомненный аншлаг. Дело в шляпе, как говорится.

Где, когда, сколько: Adrenaline Stadium; 30 декабря; 2 500 - 8 500 руб.

Культура Музыка Гид-парк РГ-Фото

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