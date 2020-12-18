Фильм "Диего Марадона" появится на больших экранах по всей России

26 и 27 декабря фильм кинокомпании "Вольга" покажут в киноцентре "Октябрь" в Москве, а также в Петербурге, Казани, Сургуте, Тюмени, Екатеринбурге и Самаре. 25 и 28 декабря показы пройдут в Калининграде.

Фильм "Диего Марадона" рассказывает о человеке, который выходит за рамки той арены, на которой он сделал себе имя. Это история бедного, необразованного парня из трущоб, чье ослепительное мастерство сделало его суперзвездой, даровав несметные богатства, всемирную известность и статус Бога. И все же ему не хватало сил, чтобы справиться с бременем известности. Хоть Марадона и терпит ряд поражений, он всегда сопротивляется.

"Не важно, сколько раз Диего падает, он все равно поднимается и продолжает бороться. Кто еще с таким же прошлым, как у него, мог прожить жизнь так, как он, и не пострадать? Он настоящий боец, и это история, которую я отчаянно хотел рассказать", - Азиф Кападиа, режиссер картины.

Фильм Азифа Кападиа "Диего Марадона" стал участником конкурсной программы кинофестиваля в Каннах в 2019 году. Критики подчеркивают: "картина следует стандартам спортивной документалистики, но освещает тему с необычайной ясностью и глубиной". Феномен фильма в том, что он собран из 500 часов неопубликованных видеозаписей из персонального архива Марадоны при его непосредственном участии. Настоящая сенсация для тех, кто хочет прикоснуться к реальной истории культового бунтаря, мифу, сотворенному им самим.

Картину о великом футболисте покажут в кинотеатрах в эксклюзивном формате в рамках проекта КАРО.Арт.