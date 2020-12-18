Финская группа Nordea закрывает свой банк в России

Финская группа Nordea закрывает Нордеа Банк в России. Банк выполнит все обязательства перед клиентами и предоставит комфортные условия для закрытия счетов, сообщается на его официальном сайте.

"В соответствии с утвержденной стратегией группа Nordea сосредоточит свою деятельность в скандинавском регионе, поэтому было принято решение о частичном закрытии международной сети, в том числе бизнеса в России", - отмечается в сообщении.

С 2015 года Нордеа Банк сокращал розничные операции и придерживался стратегии по построению в России корпоративно-инвестиционного банка. В январе 2017 года он продал Совкомбанку весь розничный кредитный портфель: 16 миллиардов рублей, в основном - ипотека.

По данным на ноябрь, Нордеа Банк занимает 112-е место по размеру активов в российской банковской системе (36 млрд рублей).