Германия выразила готовность производить российскую вакцину от COVID-19

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил о готовности сотрудничать с Минздравом России в вопросе привлечения немецких компаний для совместного производства российских вакцин. Такое намерение было высказано в ходе телефонных переговоров чиновников, сообщает пресс-служба российского медицинского ведомства.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подробно рассказал об эффективности российских вакцин, а также о существовании специальной онлайн-платформы, где содержится вся информация о вакцинированных лицах.

Йенс Шпан, отмечается в сообщении, выразил готовность сотрудничать с Минздравом России.

"Согласно достигнутой договоренности, в ближайшее время российские и немецкие эксперты в рабочем порядке проведут переговоры по вопросу поиска производственных мощностей для совместного производства российских вакцин", - подчеркивается в сообщении.

Телефонные переговоры были инициированы российской стороной по поручению президента РФ Владимира Путина.