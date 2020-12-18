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18.12.2020 19:39
Рубрика: Власть

Германия выразила готовность производить российскую вакцину от COVID-19

Текст: Светлана Ментюкова

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил о готовности сотрудничать с Минздравом России в вопросе привлечения немецких компаний для совместного производства российских вакцин. Такое намерение было высказано в ходе телефонных переговоров чиновников, сообщает пресс-служба российского медицинского ведомства.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подробно рассказал об эффективности российских вакцин, а также о существовании специальной онлайн-платформы, где содержится вся информация о вакцинированных лицах.

Йенс Шпан, отмечается в сообщении, выразил готовность сотрудничать с Минздравом России.

"Согласно достигнутой договоренности, в ближайшее время российские и немецкие эксперты в рабочем порядке проведут переговоры по вопросу поиска производственных мощностей для совместного производства российских вакцин", - подчеркивается в сообщении.

Телефонные переговоры были инициированы российской стороной по поручению президента РФ Владимира Путина.

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