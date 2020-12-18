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18.12.2020 12:19
Рубрика: Общество

Гинцбург рассказал, можно ли заболеть COVID-19 после лайт-вакцины

Текст: Ольга Игнатова
Вакцинация в Москве. Фото: Сергей Михеев/РГ Вакцинация в Москве. Фото: Сергей Михеев/РГ
Вакцинация в Москве. Фото: Сергей Михеев/РГ

Так называемая лайт-вакцина от коронавируса сможет предотвратить тяжелое развитие COVID-19, если человек после прививки все-таки заразится инфекцией.

Фото: iStock
Гинцбург сообщил срок выработки иммунитета "лайт-вакциной" от COVID-19

"Если человек заболеет после лайт-вакцины, тяжелой формы заболевания у него не будет. Возбудитель вируса не опустится в лёгкие, все закончится на уровне ОРЗ", - пояснил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, слова которого приводит агентство "РИА Новости".

Как пояснил ученый, лайт-вакцина - это первый компонент вакцины "Спутник V". Дополнительных изменений в составе препарата на данном этапе не планируется. "Ничего менять не нужно", - пояснил Гинцбург. По его словам, вакцинирование облегченным вариантом позволит сформировать иммунитет. Защитная функция может сохраняться до 3-4 месяцев.

Базовая вакцина "Спутник V" предполагает два укола с интервалом в 21 день. Это нужно для закрепления полученного иммунного ответа организма.

Напомним, вчера в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что специалисты Центра им Гамалеи хотят создать лайт-вакцину с одним уколом и более коротким периодом выработки антител.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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