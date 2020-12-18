Граница РФ и Азербайджана закрывается до 1 марта

Азербайджан закрывает сухопутную границу с Россией на срок до 1 марта 2021 года. Об этом заявило 18 декабря посольство Азербайджана в РФ, сообщает ТАСС.

Закрытие связано с резким ростом числа заболевших коронавирусом в обеих странах, а также с введением в Азербайджане строгих карантинных мер, говорится в сообщении.

В настоящее время в Азербайджане продлен до 31 января карантинный режим. Закрыты рестораны, кафе, торговые центры, работают только продуктовые магазины и аптеки. Для выхода из дома надо получать разрешение по СМС. Также в стране ограничен въезд 17 крупных городов и районов, в том числе в Баку.

Всего с начала пандемии в Азербайджане выявлено более 195 тысяч инфицированных коронавирусом, скончались 2 133 человека, выздоровели более 131 тысячи пациентов.