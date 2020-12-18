В России активно заработала новая практика: граждане стали объединяться и подавать коллективные иски для защиты своих прав. Пойти в суд большой компанией можно, когда обидчик у всех один. Например, для жильцов дома это может быть застройщик или управляющая компания.

Подать коллективный иск можно, когда у граждан одинаковые требования к ответчику. Фото: Photoxpress

В Тукаевском районе Татарстана многодетные семьи, получившие земельные участки под строительство, коллективно победили в суде местных чиновников: суд обязал начальников провести дорогу к молодому поселку. А в Ставропольском крае экологи, подав коллективный иск, успешно оспорили местный закон: он разрешал чиновникам менять границы охраняемых природных территорий. "Менять" - читай сокращать. Суд согласился с аргументами экологов.

В Подмосковье же готовят коллективный иск жители одного из районов против муниципальных властей: группа неравнодушных граждан не хочет видеть под своими окнами карьер по добыче песка вместо пашни.

Возможность подавать коллективные иски в гражданских процессах появилась у граждан год назад. До того было право объединяться, чтобы подавать административные иски - то есть судиться с чиновниками. Но сейчас ответчиками по групповым искам могут стать банки, страховые компании, управляющие компании и прочие, в общем, любые организации, способные нарушить права массы граждан. Допустим, некая фирма задержала всем своим сотрудникам зарплату. Или заставила людей бесплатно трудиться сверхурочно. Сотрудникам не придется судиться по отдельности, достаточно будет подать один коллективный иск.

Также, по мнению экспертов, групповые иски эффективно работают в делах, где речь идет об утечке персональных данных, нарушении экологического законодательства и т.п.

Рядовому гражданину коллективный иск экономит время и деньги. Нет необходимости самостоятельно ходить по судам, все сделают активные соседи. Достаточно только поставить свою подпись. Распределить затраты можно с помощью нотариального соглашения.

"Привлечение нотариуса позволяет обеспечить законность соглашения между участниками группового иска, должный уровень защиты их прав и законных интересов при распределении между ними судебных затрат и последующих возмещений", - отметил член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе Александр Сагин.

Чтобы иск был принят судом, необходимо минимум 20 истцов в гражданских групповых исках. В арбитражных групповых исках достаточно всего пяти заявлений.

Прямая речь

Ирина Цветкова, адвокат:

Институт коллективных исков в России, по идее, должен упростить рассмотрение групповых споров, а также сэкономить время и деньги истцов. На Западе наиболее распространены коллективные иски в защиту потребителей, пострадавших от некачественных услуг и товаров. Так, в конце 2019 года в США запустили сайт для подачи коллективного иска от пострадавших от курения электронных сигарет.

Коллективные судебные споры - подходящий вариант для отстаивания работниками своих трудовых прав, тем более что приостановка деятельности компаний в период пандемии и перевод сотрудников на удаленную работу сопровождались множеством нарушений, допущенных работодателями.

Пока, к сожалению, не все суды технически оснащены для работы с коллективными исками. Поэтому при подаче коллективного иска следует заранее продумать вопрос транспортировки документов и доказательств.

Пять советов адвоката

Что нужно не забыть сделать, если начальник нарушил права сотрудников

- Выбрать координатора, который займется подготовкой коллективного иска.

- Найти юриста, специализирующегося на трудовых спорах.

- Договориться, как делить судебные расходы. Оформить соглашение у нотариуса.

- В случае необходимости попытаться найти судебного инвестора или адвоката, согласного на "гонорар успеха" (процент от выигранной суммы).

- Обеспечить доказательную базу: собрать трудовые договоры, документы о выплате зарплаты, переписку.