Hi-Tech Mail.ru открывает голосование за лучший гаджет 2020 года

На Hi-Tech Mail.ru стартовало голосование в рамках ежегодной премии "Лучший гаджет 2020". Уже в одиннадцатый раз пользователи рунета выберут самые запомнившиеся смартфоны, компьютеры и другие устройства среди более чем 200 моделей в пяти категориях. В списке номинантов ведущие бренды производителей смартфонов, компьютеров, камер, телевизоров и прочих гаджетов.

"2020 год стал особенным для всего мира. Крупнейшие корпорации уделяют внимание новым технологиям для борьбы с коронавирусом, разрабатывая умные гаджеты для мониторинга состояния здоровья. Умные часы и браслеты обзавелись функциями проверки уровня кислорода в крови и датчиками сердечного ритма. Введенный во многих странах режим самоизоляции вызвал небывалый спрос на компьютеры, приставки и другую технику для домашних развлечений. Из трендов этого года мы можем отметить возрастающую производительность компьютеров для работы в любых условиях, появление новых процессоров и графических технологий, сокращение габаритов устройств. Развитие телеком-сетей привело к появлению в России первых 5G-смартфонов, готовых к коммерческим продажам", - комментирует Антон Спиридонов, руководитель по стратегическим коммуникациям проекта Hi-Tech Mail.ru.

Отдать свой голос за понравившийся продукт можно с 17 декабря 2020 года. Результаты проект объявит в начале 2021 года.

В прошлом году лучшие гаджеты выбирали более 130 тысяч пользователей рунета, отдав за них свыше двух миллионов голосов.

Страница премии доступна по ссылке.