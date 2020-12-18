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18.12.2020 15:04
Рубрика: Власть

Яцкин: Неверная утилизация масок создает эпидемиологическую опасность

Текст: Галина Мисливская

Сенаторы и депутаты считают, что надо усилить информирование россиян о порядке утилизации использованных масок и перчаток, чтобы не создавать новых очагов заражения коронавирусом. Механизмы обращения с медицинскими отходами стали одной из тем заседания президиума Совета законодателей, которое прошло в пятницу.

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По словам первого вице-спикера Совфеда Андрея Яцкина, ежегодно в России образуется порядка миллиона тонн медицинских отходов. "Дополнительную остроту проблеме, естественно, придала пандемия коронавирусной инфекции. Объемы медицинских отходов заметно выросли в результате массового применения одноразовых масок, перчаток и санитайзеров", - сказал он.

И если в больницах есть правила обращения с такими отходами регламентированы, то в обычной жизни средства индивидуальной защиты утилизируются как обычные твердые коммунальные отходы, "создавая тем самым эпидемиологическую опасность", подчеркнул сенатор.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая напомнила, что сейчас многие больные коронавирусом лечатся на дому. "Мы доставляем лекарственные препараты, но нигде и никогда этим больным не выдавались памятки о порядке их действий в отношении тех медицинских отходов - и инъекций, если таковые имеются, и индивидуальных средств - с точки зрения безопасности", - сказала она.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
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По мнению Яровой, "это прямое упущение". Она обратилась к Роспотребнадзору с просьбой закрыть этот пробел. "Одновременно с лекарствами, которые доставляются пациентам, должна доставляться информация о том, какие правила санитарно-эпидемиологические нужно соблюдать для того, чтобы не подвергать риску жизнь своих близких, соседей и в целом соблюдать общий режим безопасности", - считает Ирина Яровая.

По словам замглавы Роспотребназдора Михаила Орлова, на сайте ведомства есть методические рекомендации по правильной утилизации использованных масок и перчаток. Тем не менее, Роспотребназдор готов включиться в работу по созданию правил информирования о порядке обращения с медицинскими отходами в период пандемии.

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