"Яндекс" назвал самые популярные слова года

"Яндекс" назвал самые популярные слова 2020 года. Ими стали "карантин", "пропуск" и "конституция", сообщает компания в пресс-релизе.

Отмечается, что в предыдущие годы наиболее популярными, в частности, становились слова "постирония", "люстрации" (2019), "слайм", "каршеринг", "сквиши" (2018), "спиннер", "майнинг", "криптовалюта" (2017). К примеру, в 2015 году среди популярных слов оказались "кек" и "слипоны", а в 2014-м - "майдан", "годжи", "санкции". В 2013-м это были "метеорит", "плейкаст", "промокод", в 2012-м - "мультиварка", "мемы", "ультрабук", а в 2011-м - "планшет", "купон", "дефолт".

Ранее самые популярные запросы назвал Google. Россиян интересовали "коронавирус", "выборы в США" и "поправки к Конституции".