Яровая: Надо дать регионам образцы для изменения законов в соответствии с Конституцией

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что федеральные парламентарии должны разработать модельные формы, по которым регионы будут приводить свое законодательство в соответствие с новыми нормами Конституции. Об этом она заявила в пятницу на заседании президиума Совета законодателей.

Первым вопросом повестки стало как раз совершенствование законодательства субъектов РФ в связи с принятием поправок к Конституции. Федеральный парламент свою часть работы завершил - в среду Совет Федерации принял последние четыре закона в развитие конституционных новелл. Как ранее сообщил глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, всего поправки внесены в 139 нормативных актов.

"У нас появились новые понятия в законодательстве, в частности - связанные с единством публичной власти", - напомнил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. "Давайте очень аккуратно обращаться с терминологией. Давайте вместе посмотрим все необходимые формулировки, особенно если это касается конституций республик и уставов регионов", - сказал он. Наведение порядка в терминологии уставных документов позволит регионам в дальнейшем менять свое отраслевое законодательство, добавил сенатор.

Ирина Яровая считает, что надо помочь парламентариям в регионах. "Я предлагаю дать поручение профильным комиссиям и профильным комитетам Совета Федерации, Государственной думы подготовить такие модельные формы, которые бы позволили нашим региональным коллегам действовать действительно системно и не совершить ошибок", - сказала она. Надо "не ждать, пока коллеги совершат ошибки какие-то или будут пытаться найти ответы на свои вопросы, а сразу подготовить перечень ответов на проблемы, которые нужно решать", подчеркнула она.

"Спасибо за замечание, я полностью его принимаю, мы это отразим в нашем решении", - ответил первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин, модератор дискуссии.