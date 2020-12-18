Как пандемия коронавируса и работа на "удаленке" изменила экономику США

Пандемия увеличила разрыв между образованными и менее удачливыми...

Пандемия увеличила не только разрыв между бедными и богатыми. Ранее сообщалось, что в этом году миллиардеры разбогатели на 1,9 триллиона долларов, и по сравнению с 2019 году годом их состояние увеличилось на 20 процентов. Между тем во время изоляции, отмечают эксперты, также увеличилась разница в доходах между образованными и обеспеченными людьми, которые могут работать из дома, и менее удачливыми - людьми из малообеспеченных семей, не имеющих высшего образования или высоких навыков. Эта категория сотрудников зависит исключительно от заработной платы, а не от прироста акций или собственного капитала. Кроме того, пандемия вынудила многих работающих матерей уволиться с работы из-за необходимости ухода за детьми, отправленными на изоляцию из садиков и школ.

… и ударила по занятости

Во время пандемии, по состоянию на середину декабря, экономика США потеряла 22 миллиона рабочих мест. "Мы не вернемся к той экономике, которая была до марта 2020 года, - заявил председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл на форуме Европейского центрального банка в ноябре. - Мы восстанавливаемся, но с другой экономикой". Многие работодатели после частичного смягчения ограничительных меры взяли обратно на работу некоторых из уволенных работников. Однако эксперты Moody's Analytics не прогнозируют восстановление экономики США до прежнего уровня занятости, как минимум до 2023 года. В наиболее пострадавших секторах - например, в отелях и розничной торговле, по оценке аналитиков, работодателям уже никогда не понадобится столько сотрудников, сколько было необходимо до пандемии.

Вернется ли мир к прежним привычкам?

Кризис ускорил развитие уже начавшихся тенденций: перехода от покупок в обычных магазинах к электронной коммерции. Просмотр фильмов в потоковом режиме заменил походы в театр. Недавно кинокомпания Warner Bros Pictures объявила, что все ее фильмы 2021 года, включая новый фильм "Матрица" и "Годзилла против Кинг-Конга", будут транслироваться на HBO Max одновременно с их выходом в кинотеатры. Эксперты уже называли это "сейсмическим сдвигом" для Голливуда.

Для обширного розничного сектора экономики актуальным является вопрос: захотят ли клиенты делать покупки в обычных магазинах в количестве, близком к тому, которые были раньше? Некоторые эксперты с оптимизмом отмечают коллективное стремление вернуться к старым привычкам, по крайней мере, для людей, у которых есть для этого средства: собираться в барах, обедать в ресторанах, гулять по магазинам, улетать в отпуск. Китай стал первой крупной экономикой, вышедшей из пандемии, где нормальная жизнь восстановилась с удивительной скоростью. Люди вернулись в рестораны и магазины, хотя охранники все еще проверяют температуру в торговых центрах и супермаркетах. Кинотеатры наполовину заполнены, но открылись вновь. Китайцы снова начинают путешествовать по стране и миру.

СМИ выиграли от "удаленки"

Тем временем неопределенность в отношении долгосрочного воздействия COVID на экономику очевидна по тому, как компании и сотрудники оценивают плюсы и минусы удаленной работы. В этом отношении выиграли компании, которые ранее полностью перешли на электронный оборот, а также представители творческих профессий, как например, журналисты, работающие из дома. Такие компании и СМИ сократили свои коммунальные расходы, а сотрудники экономят на поездках и обедах, получая возможность одновременно заниматься с детьми-школьниками, которых отправили на дистанционное обучение.

Многие мировые медиа получили возможность "обкатать" сотрудников во время работы на удаленном доступе. Это особенно актуально в свете скорого отказа ряда изданий, как например, в Австралии в 2021 году и в западных странах к 2025-2027 годам, от бумажного формата и полного перехода на онлайн-версии изданий. Сотрудники теперь берут интервью по видеосвязи, что исключает возможность заражения при личном контакте. Кроме того, в интернете активно продвигаются порталы, которые переводят голосовую речь в формат Word, что, тем самым, облегчает возможность расшифровки текстов, не тратя времени или прибегая к услугам стенографисток.

Amazon сэкономил миллиард на дорожных расходах

Согласно исследованию центра McKinsey Global Institute, проводившего опрос 800 сотрудников в девяти странах, лишь небольшая часть людей работает на должностях, которые можно эффективно выполнять удаленно: в частности, менее 30% работников в США и менее 12% в Индии. Тем не менее, опрос почти тысячи руководителей корпораций по всему миру, проведенный McKinsey, показал, что 38% из них ожидают, что их сотрудники, которые сейчас работают удаленно, будут продолжать делать это по крайней мере два дня в неделю после окончания пандемии и появляться в офисе на совещания и для отчетности. Руководители компаний, имеющие офисы на территории конкретной страны, рассматривают возможность отмены командировок и проведения совещания, раз в год или полгода для сотрудников региональных офисов, что позволит сэкономить до половины средств бюджета. Изоляция продемонстрировала, что большая часть бизнеса, которая раньше велась лично, может быть столь же эффективной с помощью электронной почты и конференц-связи Zoom. Компания Amazon, посоветовавшая своим сотрудникам прекратить командировки с марта, заявила, что в этом году сэкономила почти миллиард долларов на дорожных расходах. Генеральный директор Southwest Airlines Гэри Келли отметил, что, общий доход от пассажиропотока упал на 70%, а деловые поездки, составляющие обычно более одной трети перевозок Southwest, снизились на 90%.

Опрос около 2300 офисных работников в США, показал, что 19% хотели бы продолжать работать из дома полный рабочий день. Более половины сказали, что предпочли бы ходить в офис два-три раза в неделю. Треть заявили, что хотят работать в офисе постоянно. Руководство телекоммуникационного американского гиганта Verizon решило, что ее 20 тысяч сотрудников, которые работают в центрах обслуживания клиентов, отвечая на вопросы по телефону или через интернет, будут постоянно работать из дома. Джанет Пог Маклаурин, руководитель глобальных исследований архитектурной и проектной компании Gensler, ожидает, что многие компании в конечном итоге примут гибридную модель, позволяющую людям работать из дома один или два раза в неделю.

Рестораны не смогут оправиться от пандемии

Ограничительные меры по-прежнему представляют серьезную угрозу для ресторанов и магазинов в центре города, которые зависят от офисных работников. По оценкам Национальной ассоциации ресторанов, в США за девять месяцев закрылся каждый шестой ресторан, в общей сложности около ста тысяч заведений. По оценкам ассоциации, только в ноябре 2,1 миллиона работников ресторанов в США остались без работы. Эксперты прогнозируют, что в 2020 году американские рестораны получат 659 миллиардов долларов дохода, что на 27% меньше, чем прогнозировалось ранее.

По словам Рика Камака, профессора Института кулинарного образования в Нью-Йорке, больше всего пострадали независимые рестораны, которые не являются частью сетей и брендов. Первоначально им помогли ссуды от государственной программы защиты заработной платы. Но эти деньги давно закончились. По словам Камака, рестораны в США ожидает новая волна закрытий в начале 2021 года. Напротив, некоторые сети быстрого питания в основном восстановились благодаря растущему спросу на их услуги на поставку и вынос еды. В феврале 63% посетителей ресторанов США заказывали еду с собой. К третьему кварталу года эта цифра достигла 90 процентов. Starbucks закрывает 400 американских кафе и ускоряет свои планы по строительству большего количества точек, где возможен только самовывоз. Carrabba's Italian Grill, сеть из 220 ресторанов, запустила торговую марку Tender Shack, предлагающую только доставку.

Наконец, пандемия также изменила поход к совершению покупок потребителями. Розничные продажи вне магазинов США (включая электронную торговлю) росли на 5,6% быстрее, чем продажи в магазинах с января 2011 года по март этого года. За время пандемии, по данным Retail Metrics, этот разрыв увеличился до 24,4%. Традиционные розничные торговцы отступают перед лицом конкуренции. По данным аналитического центра CoStar Group, в США в этом году закрылось 11 157 магазинов, что намного превышает предыдущий максимум закрытия магазинов: 8 706 в 2017 году.