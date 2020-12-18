Как повысить иммунитет у детей в домашних условиях

Сегодня стало много детей с ослабленной иммунной системой, и во многом это "заслуга" родителей, которые уделяют меньше внимания питанию, физической активности и закаливанию, естественной стимуляции иммунной системы. Однако ситуацию можно исправить и натренировать организм.

Например, для повышения иммунитета в дыхательных путях можно использовать эфирные масла, распыленные в воздухе. Они улучшают состояние слизистой, увлажняют ее, повышают иммунный ответ, мешая проникновению вирусов в организм. Важно, что некоторые эфирные масла оказывают противовирусное и антибактериальное действие.

Наиболее выражены, как сообщает kp.ru, противомикробные и антивирусные свойства у эфирных масел мяты, эвкалипта, гвоздики, можжевельника и каепута. Кроме того, эфирные масла должны быть натуральными.

Медики также советуют не заниматься самолечением с применением антибиотиков. Это важно, потому что антибиотики не только уничтожают патогенные бактерии, но и истощают полезные бактерии в микрофлоре кишечника.

Нужно, чтобы в кишечнике были сильные полезные бактерии. Один из лучших способов сделать их сильнее - выбирать для всей семьи больше пищи, богатой пробиотиками. В течение всего года обязательно включайте в рацион ребенка кисломолочные и ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, кефир или йогурт.

Не менее полезны пребиотики - это пища для живых бактерий, обитающих в кишечнике. Особенно они уважают клетчатку, пектины, а также различные виды растительных компонентов. Поэтому важно, чтобы ребенок ел больше свежих фруктов и овощей, цельных злаков и орехов.