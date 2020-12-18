Как повысить иммунитет у детей в домашних условиях

Новости

Пресс-конференцию Путина посмотрели более 1,4 млн москвичей 13:12
Путин анонсировал скорое появление новых российских вакцин от коронавируса 13:11
В Крыму человек погиб в горящем автомобиле 13:00
Видео: Летчики Балтфлота исполнили мечту шестилетнего мальчика 12:55
В России отменяется обязательный радиоактивный контроль банкнот 12:51
ТПП создаст центры поддержки семейного бизнеса 12:44
Прокуратура решила запретить аниме "Тетрадь смерти" и песню Моргенштерна 12:38
Россияне назвали топ самых новогодних сказок 12:37
В Совфеде отреагировали на запрет российским чиновникам посещать Олимпиады 12:29
В Молдавии сняли ограничения с российского телевещания 12:22
Белоусов: Экспорт МСП надо нарастить до 30 млрд долларов 12:21
Гинцбург рассказал, можно ли заболеть COVID-19 после лайт-вакцины 12:19
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей 12:09
Жительница Татарстана пойдет под суд за создание экстремистской ячейки 12:06
Арестованы нижегородцы, напавшие на спящую семью 12:06
В Молдавии вернули русскому языку статус межнационального 12:02
Помпео назвал ввод санкций США против Турции попыткой помешать России 11:55
Запущена новая платформа для кино стран Ближнего Востока и Северной Африки 11:52
Вышел трейлер сериала "Тень и кость" в жанре "царь-панк" 11:42
В России издадут комикс "Легенда о волках" по мультфильму Томма Мура 11:34
С Восточного запустят 36 спутников OneWeb 11:28
Бен Аффлек сыграет в фильме о Гарри Гудини 11:22
В Минэнерго оценили потенциал России по добыче газа 11:16
МВД Беларуси и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве 11:16
Анастасия Ракова поздравила сотрудников ЗАГС с праздником 11:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
18.12.2020 12:39
Рубрика: Общество

Как повысить иммунитет у детей в домашних условиях

Текст: Николай Грищенко
Сегодня стало много детей с ослабленной иммунной системой, и во многом это "заслуга" родителей, которые уделяют меньше внимания питанию, физической активности и закаливанию, естественной стимуляции иммунной системы. Однако ситуацию можно исправить и натренировать организм.
Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС

Например, для повышения иммунитета в дыхательных путях можно использовать эфирные масла, распыленные в воздухе. Они улучшают состояние слизистой, увлажняют ее, повышают иммунный ответ, мешая проникновению вирусов в организм. Важно, что некоторые эфирные масла оказывают противовирусное и антибактериальное действие.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Гинцбург рассказал, можно ли заболеть COVID-19 после лайт-вакцины

Наиболее выражены, как сообщает kp.ru, противомикробные и антивирусные свойства у эфирных масел мяты, эвкалипта, гвоздики, можжевельника и каепута. Кроме того, эфирные масла должны быть натуральными.

Медики также советуют не заниматься самолечением с применением антибиотиков. Это важно, потому что антибиотики не только уничтожают патогенные бактерии, но и истощают полезные бактерии в микрофлоре кишечника.

Нужно, чтобы в кишечнике были сильные полезные бактерии. Один из лучших способов сделать их сильнее - выбирать для всей семьи больше пищи, богатой пробиотиками. В течение всего года обязательно включайте в рацион ребенка кисломолочные и ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, кефир или йогурт.

Не менее полезны пребиотики - это пища для живых бактерий, обитающих в кишечнике. Особенно они уважают клетчатку, пектины, а также различные виды растительных компонентов. Поэтому важно, чтобы ребенок ел больше свежих фруктов и овощей, цельных злаков и орехов.

Общество Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

В Совфеде отреагировали на запрет российским чиновникам посещать Олимпиады
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей
МИД РФ: США выдвигали неприемлемые условия по продлению ДСНВ
За сутки в России подтверждено 28 552 случая COVID-19 в 85 регионах
Гинцбург рассказал, можно ли заболеть COVID-19 после лайт-вакцины
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации