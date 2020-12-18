Как российские букмекеры обживаются на рынке Казахстана

Новости

Cyberpunk 2077 удалили из цифрового магазина PlayStation 10:22
Нурмагомедова признали лучшим иностранным спортсменом по версии ВВС 10:08
Виртуальные данные предложили считать собственностью 09:59
Заявление на выплату на детей до 7 лет можно подать до 1 апреля 2021 года 09:47
В Ленобласти 31 декабря объявили выходным днем 09:46
Правительство компенсирует хлебопекам часть затрат 09:45
Компания Pfizer подала заявку на одобрение своей вакцины в Японии 09:38
Финская группа Nordea закрывает свой банк в России 09:32
Красноярские полицейские поймали 10-летнего мальчика за рулем авто 09:32
В Сибири концертный зал оштрафован после скандального выступления Zivert 09:18
Оперштаб: Еще 5 821 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:08
Склиф первым в Москве перешагнул рубеж в 1,1 млн тестов на COVID-19 08:38
В Тюмени врачи сшили нервы пациенту, ранившему руку болгаркой 08:21
Столичных водителей предупредили о пятничных девятибалльных пробках 08:05
МВД определит перечень дорог для экзаменов на права 07:53
Россиян оштрафовали на 23 млн рублей за непройденные тесты на COVID-19 07:40
В Южной Корее уничтожено свыше шести миллионов домашних птиц 07:29
Иммунолог рассказал об опасности постковидного синдрома 07:15
Прививка от коронавируса в Бразилии может стать обязательной 06:28
В Забайкалье четырехлетний мальчик умер в "скорой" 06:14
В Гидрометцентре зафиксировали аномальную толщину льда на Каспии 06:05
Во Владивостоке спустили на воду первый дальневосточный краболов 06:02
Один человек погиб и 16 пострадали при взрыве на заводе в Колумбии 05:33
Более семи тысяч жителей Екатеринбурга остались без теплоснабжения 05:19
Снегопад на восточном побережье США спровоцировал сотни аварий 05:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
18.12.2020 09:00
Рубрика: Экономика

Как российские букмекеры обживаются на рынке Казахстана

Текст: Павел Арсеньев
Букмекерский рынок Таможенного союза оказался на пороге больших перемен. Так, в России 8 декабря Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании централизованного мониторинга учета интерактивных букмекерских ставок. По похожему пути пошли в Казахстане, где подобные изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

Законодательство в сфере организации азартных игр на территории Таможенного союза менялось не раз. Первые заметные реформы пришлись на 2014 год, а старт процессу дала Россия. В связи с развитием цифровых технологий, из-за чего большой объем пари перешел в интернет, в законодательство было введено понятие "интерактивная ставка".

Возникла необходимость в появлении прозрачной платежной системы и установлении контроля над ней. Букмекеры объединились в две саморегулируемые организации. Затем на базе этих СРО были созданы два Центра учета перевода интерактивных ставок (ЦУПИС). Они заработали с 2016 года, получив лицензии Центробанка РФ. Это и есть платежный механизм, действующий под присмотром Федеральной налоговой службой РФ.

Сегодня СРО и ЦУПИС представляют собой систему контроля ставок и взаимоотношений букмекеров с игроками и государством. Следит она и за тем, чтобы букмекеры переводили целевые отчисления спортивным федерациям и профессиональным лигам. Деньги идут на развитие спорта, а соответствующий закон действует в России с 2017 года.

Не так давно букмекеров обязали принимать ставки только на спорт. Результатом стал рост капитализации рынка с 600 млрд до 1,15 трлн рублей, а доля нелегального сектора сократилась с 60-70% в 2017 году до 40% в текущем. Таким образом, при сокращении "серой" доли рынок в целом вырос, а законопослушные компании получили конкурентные преимущества и смогли ими воспользоваться.

Теперь их ожидают новые перемены. Так, утвержденный Госдумой в первом чтении законопроект предусматривает создание единого регулятора азартных игр, который заменит два ЦУПИС. Идея еще обсуждается, и до ее воплощения в жизнь есть как минимум несколько месяцев.

Но российский рынок - не единственный, контролируемый российскими букмекерами. Они постепенно расширяют границы своего присутствия в ближнем зарубежье. Например, в Казахстане, как пишут местные СМИ, в прошлом году под российский контроль перешел крупнейший на рынке игрок - "Олимп".

Если смотреть по доле уплаты налогов, на него тогда пришлось 60% местного рынка. А вместе с остальными компаниями с российскими корнями, среди которых СМИ называют 1xBet.kz, Fonbet и Tennisi, "дочки" фирм из РФ контролируют почти 70% процентов этого рынка. Около 10% приходится на долю украинского Parimatch.kz, а 20% - доля казахстанских компаний.

Всего в республике действуют около 30 букмекерских контор. По итогам 2018 года они выплатили в бюджет 16,7 млрд тенге (2,9 млрд рублей). Учитывая средний коэффициент налоговой нагрузки в секторе ставок и пари в 2019 году и объем уплаченных налогов, емкость этого рынка можно оценить примерно в 170 млрд тенге (29,6 млрд рублей).

Но эксперты считают, что это - вершина айсберга. Две трети букмекерского рынка в РК все еще находятся в "серой" зоне, объем которой оценивается в размере от 400 до 800 млрд тенге, что в переводе на российскую валюту составляет от 69 до 140 млрд рублей. Эти деньги - резерв для пополнения бюджета.

Поэтому Казахстан вслед за Россией решил реформировать рынок спортивных ставок и сделать его прозрачным с точки зрения налогообложения. Попутно в республике займутся решением проблемы лудомании - так называют игровую зависимость, болезненную страсть к игре. Именно она, порой, заставляет тратить последние сбережения. Страдающих такой зависимостью игроков в РК будут ставить на учет и оказывать им психологическую помощь.

Для контроля рынка создается соответствующий орган - Центр учета ставок (ЦУС), аналог российского ЦУПИС. Он заработает с 4 января 2021 года и будет учитывать все ставки, сделанные в режиме онлайн. В Казахстане, как и в России, созданы две игорные зоны - в 70 км от Алма-Аты и в 260 км от Нур-Султана, столицы государства.

Обычные кассы будут перемещены туда. Но не каждый поедет в игорную зону, чтобы сделать ставку. Поэтому специалисты ожидают, что объем интерактивных пари будет расти. При этом уже сейчас, по оценкам самих участников рынка, их доля в общем объеме ставок составляет около 70%.

Поскольку все онлайн-ставки будут проходить через ЦУС, он станет посредником-контролером между любителями спорта и букмекерскими компаниями. Центр будет переводить деньги игроков на счета букмекеров и выигрыши - в обратном направлении. ЦУС проследит, чтобы ставки не делали несовершеннолетние или игроманы - при регистрации понадобится электронная цифровая подпись. Следить ЦУС будет и за тем, чтобы букмекеры аккуратно выплачивали выигрыши. В случае возникновения спорных ситуаций он предоставит компании и игроку все данные о заключенной ими сделке, а если дело дойдет до суда, то выступит и там.

Если в России систему онлайн-ставок планируют взять под централизованный госконтроль, то в Казахстане проект реализуют на основе государственно-частного партнерства Министерства культуры и спорта (в его ведении находится игорный бизнес) и местной частной компании Exerius, которая взяла на себя инвестиционную составляющую.

К слову, в пилотном режиме казахстанский ЦУС заработал в начале декабря. На этом экспериментальном этапе систему "обкатывают" три букмекерские компании, которые к январю получат полезный опыт работы в новых условиях. По данным экспертов, все эти компании - с российскими корнями, которые уже ощутили на себе, что выгоднее работать на прозрачном рынке.

Экономика

Главное сегодня

Заявление на выплату на детей до 7 лет можно подать до 1 апреля 2021 года
Строящее "Северный поток-2" судно вновь сменило владельца
К принимающему экзамену на права будут предъявляться новые требования
Названы благополучные по COVID-19 страны для туризма
Гинцбург сообщил срок выработки иммунитета "лайт-вакциной" от COVID-19
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего