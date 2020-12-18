Как российские букмекеры обживаются на рынке Казахстана

Букмекерский рынок Таможенного союза оказался на пороге больших перемен. Так, в России 8 декабря Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании централизованного мониторинга учета интерактивных букмекерских ставок. По похожему пути пошли в Казахстане, где подобные изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

Законодательство в сфере организации азартных игр на территории Таможенного союза менялось не раз. Первые заметные реформы пришлись на 2014 год, а старт процессу дала Россия. В связи с развитием цифровых технологий, из-за чего большой объем пари перешел в интернет, в законодательство было введено понятие "интерактивная ставка".

Возникла необходимость в появлении прозрачной платежной системы и установлении контроля над ней. Букмекеры объединились в две саморегулируемые организации. Затем на базе этих СРО были созданы два Центра учета перевода интерактивных ставок (ЦУПИС). Они заработали с 2016 года, получив лицензии Центробанка РФ. Это и есть платежный механизм, действующий под присмотром Федеральной налоговой службой РФ.

Сегодня СРО и ЦУПИС представляют собой систему контроля ставок и взаимоотношений букмекеров с игроками и государством. Следит она и за тем, чтобы букмекеры переводили целевые отчисления спортивным федерациям и профессиональным лигам. Деньги идут на развитие спорта, а соответствующий закон действует в России с 2017 года.

Не так давно букмекеров обязали принимать ставки только на спорт. Результатом стал рост капитализации рынка с 600 млрд до 1,15 трлн рублей, а доля нелегального сектора сократилась с 60-70% в 2017 году до 40% в текущем. Таким образом, при сокращении "серой" доли рынок в целом вырос, а законопослушные компании получили конкурентные преимущества и смогли ими воспользоваться.

Теперь их ожидают новые перемены. Так, утвержденный Госдумой в первом чтении законопроект предусматривает создание единого регулятора азартных игр, который заменит два ЦУПИС. Идея еще обсуждается, и до ее воплощения в жизнь есть как минимум несколько месяцев.

Но российский рынок - не единственный, контролируемый российскими букмекерами. Они постепенно расширяют границы своего присутствия в ближнем зарубежье. Например, в Казахстане, как пишут местные СМИ, в прошлом году под российский контроль перешел крупнейший на рынке игрок - "Олимп".

Если смотреть по доле уплаты налогов, на него тогда пришлось 60% местного рынка. А вместе с остальными компаниями с российскими корнями, среди которых СМИ называют 1xBet.kz, Fonbet и Tennisi, "дочки" фирм из РФ контролируют почти 70% процентов этого рынка. Около 10% приходится на долю украинского Parimatch.kz, а 20% - доля казахстанских компаний.

Всего в республике действуют около 30 букмекерских контор. По итогам 2018 года они выплатили в бюджет 16,7 млрд тенге (2,9 млрд рублей). Учитывая средний коэффициент налоговой нагрузки в секторе ставок и пари в 2019 году и объем уплаченных налогов, емкость этого рынка можно оценить примерно в 170 млрд тенге (29,6 млрд рублей).

Но эксперты считают, что это - вершина айсберга. Две трети букмекерского рынка в РК все еще находятся в "серой" зоне, объем которой оценивается в размере от 400 до 800 млрд тенге, что в переводе на российскую валюту составляет от 69 до 140 млрд рублей. Эти деньги - резерв для пополнения бюджета.

Поэтому Казахстан вслед за Россией решил реформировать рынок спортивных ставок и сделать его прозрачным с точки зрения налогообложения. Попутно в республике займутся решением проблемы лудомании - так называют игровую зависимость, болезненную страсть к игре. Именно она, порой, заставляет тратить последние сбережения. Страдающих такой зависимостью игроков в РК будут ставить на учет и оказывать им психологическую помощь.

Для контроля рынка создается соответствующий орган - Центр учета ставок (ЦУС), аналог российского ЦУПИС. Он заработает с 4 января 2021 года и будет учитывать все ставки, сделанные в режиме онлайн. В Казахстане, как и в России, созданы две игорные зоны - в 70 км от Алма-Аты и в 260 км от Нур-Султана, столицы государства.

Обычные кассы будут перемещены туда. Но не каждый поедет в игорную зону, чтобы сделать ставку. Поэтому специалисты ожидают, что объем интерактивных пари будет расти. При этом уже сейчас, по оценкам самих участников рынка, их доля в общем объеме ставок составляет около 70%.

Поскольку все онлайн-ставки будут проходить через ЦУС, он станет посредником-контролером между любителями спорта и букмекерскими компаниями. Центр будет переводить деньги игроков на счета букмекеров и выигрыши - в обратном направлении. ЦУС проследит, чтобы ставки не делали несовершеннолетние или игроманы - при регистрации понадобится электронная цифровая подпись. Следить ЦУС будет и за тем, чтобы букмекеры аккуратно выплачивали выигрыши. В случае возникновения спорных ситуаций он предоставит компании и игроку все данные о заключенной ими сделке, а если дело дойдет до суда, то выступит и там.

Если в России систему онлайн-ставок планируют взять под централизованный госконтроль, то в Казахстане проект реализуют на основе государственно-частного партнерства Министерства культуры и спорта (в его ведении находится игорный бизнес) и местной частной компании Exerius, которая взяла на себя инвестиционную составляющую.

К слову, в пилотном режиме казахстанский ЦУС заработал в начале декабря. На этом экспериментальном этапе систему "обкатывают" три букмекерские компании, которые к январю получат полезный опыт работы в новых условиях. По данным экспертов, все эти компании - с российскими корнями, которые уже ощутили на себе, что выгоднее работать на прозрачном рынке.