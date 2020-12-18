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18.12.2020 14:00
Рубрика: Общество

Кардиолог назвала атипичные варианты инфаркта

Текст: Тимур Алимов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Каждый год в России диагноз инфаркт миокарда ставится более, чем одному миллиону человек. Сердечный приступ может привести к летальному исходу, а может протекать и бессимптомно. Как рассказала врач-кардиолог, научный сотрудник НМИЦ им. В.А. Алмазова Наталья Гаврилюк, почти у каждого пятого человека признаки инфаркта проявляются слабо или отсутствуют совсем.

Помимо бессимптомного, отметила эксперт, существуют варианты атипичного инфаркта - абдоминальный, когда боли локализуются в животе, апоплексический - имитирующий инсульт, а также аритмический.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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- Поскольку сердечный приступ может быть опасным для жизни, мужчины старше 35 и женщины старше 50 лет, страдающие болью в груди, должны быть обследованы, чтобы определить, есть ли у них признаки инфаркта или другие сердечные заболевания, например, стенокардия, - цитирует врача KP.Ru.

Стандартные симптомы инфаркта почти одинаковы для представителей обоих полов. Однако, у женщин могут возникать тошнота, потливость, головокружение или одышка. К менее распространенным признакам относятся внезапное чувство тревоги, похожее на приступ паники и постоянный кашель или хрипы.

- Около трети женщин не испытывают боли в груди, 71 процент женщин сообщают о гриппоподобных симптомах, которые могут длиться от двух недель до одного месяца, прежде чем женщина почувствует более сильный дискомфорт или сильную одышку, - добавила кардиолог, отметив, что у представительниц прекрасного пола риск развития инфаркта миокарда по сравнению с мужчинами ниже, поскольку они чаще обследуются у медиков.

В случае подтверждения диагноза, подчеркнула Гаврилюк, обязательна госпитализация и коронаграфия, так как возобновление нормального кровотока значительно улучшит прогноз состояния больного. Инфаркт ни в коем случае нельзя переносить "на ногах". Он может пройти самостоятельно и с минимальными последствиями только с помощью современных хирургических возможностей и медикаментозной терапии.

Общество Здоровье

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