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18 декабря 2020 г.

Постановление правительства Республики Карелия от 18 декабря 2020 года № 608-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за третий квартал 2020 года"

Дата подписания 18 декабря 2020 г.
Опубликован 18 декабря 2020 г.

В соответствии с Законом Республики Карелия от 16 августа 1995 года № 73-3PK "О прожиточном минимуме" Правительство Республики Карелия постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за третий квартал 2020 года:

1) по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша):

на душу населения - 15 427 рублей

трудоспособное население - 16 677 рублей

пенсионеры - 12 932 рубля

дети - 14 875 рублей;

2) по Республике Карелия, кроме северной части:

на душу населения - 14 318 рублей

трудоспособное население - 15 565 рублей

пенсионеры - 11 926 рублей

дети - 13 644 рубля;

3) в целом по Республике Карелия:

на душу населения - 14 467 рублей

трудоспособное население - 15 713 рублей

пенсионеры - 12 057 рублей

дети - 13 819 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Карелия".

Республики Карелия А.О.Парфенчиков



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