Постановление правительства Республики Карелия от 18 декабря 2020 года № 608-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за третий квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Республики Карелия от 16 августа 1995 года № 73-3PK "О прожиточном минимуме" Правительство Республики Карелия постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за третий квартал 2020 года:
1) по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша):
на душу населения - 15 427 рублей
трудоспособное население - 16 677 рублей
пенсионеры - 12 932 рубля
дети - 14 875 рублей;
2) по Республике Карелия, кроме северной части:
на душу населения - 14 318 рублей
трудоспособное население - 15 565 рублей
пенсионеры - 11 926 рублей
дети - 13 644 рубля;
3) в целом по Республике Карелия:
на душу населения - 14 467 рублей
трудоспособное население - 15 713 рублей
пенсионеры - 12 057 рублей
дети - 13 819 рублей.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Карелия".
Республики Карелия А.О.Парфенчиков
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