Киностудия Горького запустила онлайн-выставку по фильмам Александра Роу

Кто из вас не смотрел "Королевство кривых зеркал", "Морозко", "Огонь, вода и медные трубы", "По щучьему веленью", "Русалочку", "Короля Оленя" или "Марью Искусницу". Всего Роу снял 16 сказок, ставших классикой и "золотым фондом" отечественного кинематографа. А сам режиссер, безоглядно посвятивший себя развитию уникального жанра кино-сказки, заслуженно был признан первооткрывателем русской народной сказки в кино.

Александр Роу верил, что "Без сказки нет детства!", и каждый раз творил настоящее чудо, удивляя и восхищая ребятишек всех возрастов. До сих пор удивляешься, как ему это удавалось без мощных компьютеров и современных визуальных эффектов. Конечно, современных детей уже не так просто удивить чудесами на экране, да и сама жизнь порой похожа на ожившую сказку. И все же, есть в черно-белых сказках Александра Роу особое очарование и притягательная сила настоящего чуда. Снова и снова старая добрая сказка усаживает перед одним экраном детей и взрослых. И если первые иногда снисходительно ухмыляются незамысловатым спецэффектам, то вторые с нежностью и легкой грустью погружаются в свои детские воспоминания.

Вот королевская мантия, отделанная горностаем, которую носил король в сказке "Королевстве кривых зеркал" (1963 год), снятая по одноименной повести Виталия Губарева. А рядом очаровательные костюмчики Оли и Яло. Кстати, на роль отважных близняшек претендовали более 300 пар девочек, а выбрали обычных первоклассниц Олю и Таню Юкиных.

На соседней витрине полушубок Настеньки, костюмы Марфушки и Ивана из сказки "Морозко". Дети до сих пор испытывают искренний восторг, когда видят на экране самоходные сани. Александр Роу был большим любителем кинотрюков. Так вот, эти сани "оживили" методом обратной съемки - сани длинным металлическим тросом привязывали к грузовику, а пленка в кинокамере крутилась в обратном направлении.

"Финист - Ясный сокол" стал последним фильмом Александра Роу. К сожалению, он так и не успел закончить картину, это сделал его ученик Геннадий Васильев. Работая над фильмом, Васильев, следовал всем инструкциям из альбома Роу. Для каждой своей картины мастер киносказки готовил огромный фолиант, в котором был расписан и разрисован каждый кадр: где будет общий план, где крупный, а где "восьмерка". На выставке представлены кольчуга дозорного и костюм Картауса.

Кстати

28 декабря будет представлен документальный фильм "Поверить в сказку", для которого авторскую экскурсию по сказочной выставке провел историк моды Александр Васильев.