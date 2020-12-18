Закон Кировской области от 17 декабря 2020 года № 434-ЗО "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Законодательным Собранием Кировской области 17 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 66 357 506,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 67 492 387,79 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 1 134 881,59 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 67 318 664,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 65 904 935,42 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета в сумме 1 413 728,68 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 70 648 769,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 68 478 861,27 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета в сумме 2 169 908,63 тыс. рублей.

Статья 2. Перечень и коды главных администраторов средств областного бюджета

Утвердить:

1) перечень и коды главных распорядителей средств областного бюджета согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) перечень главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемых за ними видов и подвидов доходов областного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Закону;

3) перечень и коды статей источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону;

4) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета и закрепляемые за ними статьи источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Кировской области

1. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Установить:

1) размеры дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:

в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) согласно приложению 6 к настоящему Закону;

в бюджеты городских и сельских поселений согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) размеры дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты городских округов области от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в областной бюджет, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону;

3) согласованные с представительными органами местного самоуправления муниципальных районов дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов от налога на доходы физических лиц, полностью или частично заменяющие дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

3. Определить, что для расчета размеров дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты городских округов области, установленных пунктом 2 части 2 настоящей статьи, учитывается показатель налоговой отчетности, отражающий объемы поступлений единого налога на вмененный доход в соответствующие бюджеты городских округов области за 2019 год.

Статья 4. Доходы областного бюджета

1. Утвердить в пределах общего объема доходов областного бюджета, установленного статьей 1 настоящего Закона, объемы поступления налоговых и неналоговых доходов общей суммой и по статьям классификации доходов бюджетов, а также объемы безвозмездных поступлений по под статьям классификации доходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) на 2022 год и на 2023 год согласно приложению 11 к настоящему Закону.

2. Установить, что в 2021 году министерство финансов Кировской области вправе в пределах общей суммы объемов поступления налоговых и неналоговых доходов согласно приложению 10 к настоящему Закону вносить изменения по статьям классификации доходов бюджетов с последующим внесением соответствующих изменений в настоящий Закон.

3. В соответствии со статьей 15 Закона Кировской области от 6 октября 2008 года № 287-ЗО "О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Кировской области" утвердить минимальный коэффициент отчисления в областной бюджет части прибыли, остающейся в распоряжении областных государственных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 50 процентов.

Статья 5. Расходы областного бюджета

1. Утвердить в пределах общего объема расходов областного бюджета, установленного статьей 1 настоящего Закона:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:

на 2021 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

на 2022 год и на 2023 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

2) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Кировской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

на 2021 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

на 2022 год и на 2023 год согласно приложению 15 к настоящему Закону;

3) ведомственную структуру расходов областного бюджета:

на 2021 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;

на 2022 год и на 2023 год согласно приложению 17 к настоящему Закону;

4) распределение бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов реализации федеральных проектов:

на 2021 год согласно приложению 18 к настоящему Закону;

на 2022 год и на 2023 год согласно приложению 19 к настоящему Закону;

5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2021 год в сумме 10 294 058,9 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 10 260 559,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 10 384 056,5 тыс. рублей;

6) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировской области:

на 2021 год в сумме 8 516 861,5 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 8 694 939,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 10 569 852,8 тыс. рублей;

7) размер резервного фонда Правительства Кировской области:

на 2021 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей;

8) объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов по искам к Кировской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов Кировской области либо их должностных лиц (за исключением судебных актов, указанных в пункте 1 части 3 настоящей статьи), и о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок:

на 2021 год в сумме 15 161,4 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 167,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 167,5 тыс. рублей;

9) годовой объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации":

на 2021 год в сумме 5 910 927,4 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 6 148 165,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 6 395 273,7 тыс. рублей;

10) общий объем бюджетных ассигнований на цели, установленные частью 10 статьи 6 Федерального закона от 15 октября 2020 года № 327-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году", а также на условно утверждаемые расходы:

на 2021 год в сумме 825 393,4 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 2 416 484,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3 057 557,5 тыс. рублей.

2. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета, с указанием бюджетных ассигнований по ним:

1) на 2021 год согласно приложению 20 к настоящему Закону;

2) на 2022 год и на 2023 год согласно приложению 21 к настоящему Закону.

3. Установить, что бюджетные ассигнования дорожного фонда Кировской области направляются:

1) на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе на исполнение судебных актов по искам в связи с использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности;

2) на предоставление субсидий местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в объеме, установленном статьей 14 настоящего Закона;

3) на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в объеме, указанном в приложении 24 к настоящему Закону;

4) на осуществление расходов по иным направлениям, установленным в порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировской области, утверждаемым Правительством Кировской области.

4. Зарезервировать в пределах общего объема расходов областного бюджета на 2021 год, установленного статьей 1 настоящего Закона, по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" бюджетные ассигнования на:

1) индексацию заработной платы работников областных государственных и муниципальных учреждений Кировской области в сумме 720 036,6 тыс. рублей;

2) выполнение условий софинансирования, установленных для получения целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию национальных проектов, в сумме 50 000,0 тыс. рублей.

Перераспределение указанных в настоящей части бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, в том числе на предоставление целевых межбюджетных трансфертов местным бюджетам, осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. В соответствии с частью 10 статьи 10 Закона Кировской области от 2 августа 2005 года № 348-ЗО "Об обеспечении пожарной безопасности в Кировской области" определить страховую сумму на одного работника противопожарной службы Кировской области, подлежащего обязательному государственному личному страхованию за счет средств областного бюджета, в размере 123,3 тыс. рублей.

Статья 6. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению 22 к настоящему Закону;

2) на 2022 год и на 2023 год согласно приложению 23 к настоящему Закону.

Статья 7. Государственный внутренний долг Кировской области

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Кировской области:

1) на 1 января 2022 года в сумме 24 919 613,01 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кировской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на 1 января 2023 года в сумме 23 005 884,33 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кировской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) на 1 января 2024 года в сумме 20 835 975,71 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кировской области в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов областного бюджета, установленного статьей 1 настоящего Закона, объем бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Кировской области:

1) на 2021 год в сумме 606 175,89 тыс. рублей, в том числе расходы на уплату процентов за пользование средствами федерального бюджета по реструктуризированным обязательствам Кировской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам согласно приложению 24 к настоящему Закону;

2) на 2022 год в сумме 610 465,92 тыс. рублей, в том числе расходы на уплату процентов за пользование средствами федерального бюджета по реструктуризированным обязательствам Кировской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам согласно приложению 24 к настоящему Закону;

3) на 2023 год в сумме 601 184,09 тыс. рублей, в том числе расходы на уплату процентов за пользование средствами федерального бюджета по реструктуризированным обязательствам Кировской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам согласно приложению 24 к настоящему Закону.

3. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Кировской области:

1) на 2021 год согласно приложению 25 к настоящему Закону;

2) на 2022 год и на 2023 год согласно приложению 26 к настоящему Закону.

4. Установить, что государственные гарантии Кировской области в 2021 - 2023 годах не предоставляются.

5. Министерство финансов Кировской области, уполномоченное осуществлять государственные заимствования от имени Кировской области, вправе в 2021 году осуществить эмиссию государственных ценных бумаг Кировской области в соответствии с действующим законодательством, если осуществление данной эмиссии не приведет к уменьшению профицита областного бюджета, верхнего предела государственного внутреннего долга Кировской области и объема бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Кировской области, установленных настоящим Законом.

Статья 8. Особенности исполнения областного бюджета

1. Установить, что:

1) средства из областного бюджета на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт получателям средств областного бюджета (за исключением Кировского областного государственного казенного учреждения "Дорожный комитет Кировской области" и Кировского областного государственного казенного учреждения "Управление по газификации и инженерной инфраструктуре"), областным государственным бюджетным и автономным учреждениям предоставляются при условии проведения строительного контроля Кировским областным государственным казенным учреждением "Управление капитального строительства" в соответствии с договорами, заключаемыми на безвозмездной основе;

2) получатели средств областного бюджета - государственные заказчики при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд Кировской области не вправе предусматривать авансирование на реконструкцию, строительство, текущий и капитальный ремонт;

3) заключение и оплата областными государственными бюджетными и автономными учреждениями договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждений, подлежащих исполнению за счет субсидий, предоставляемых из областного бюджета в соответствии со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, производится в пределах средств указанных субсидий и с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств. Данные договоры заключаются на срок, не превышающий срок действия утвержденных получателю средств областного бюджета лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий таким учреждениям;

4) областные государственные бюджетные и автономные учреждения при осуществлении закупок для нужд учреждений за счет субсидий, предоставленных из областного бюджета в соответствии со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не вправе предусматривать авансирование на реконструкцию, строительство, текущий и капитальный ремонт;

5) перечисление субсидий из областного бюджета областным государственным бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляется в пределах сумм, необходимых им для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;

Требования, установленные пунктом 1 настоящей части, не распространяются на государственные контракты (договоры), заключенные до 1 января 2020 года, а также на объекты культурного наследия.

Требования, установленные пунктами 2 и 4 настоящей части, не распространяются на государственные контракты (договоры) на реконструкцию и строительство, предусматривающие авансовые платежи в размере, не превышающем 30 процентов суммы соответствующего государственного контракта (договора), но не более лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до получателя средств областного бюджета (объема субсидий на соответствующий финансовый год, предоставленных областным государственным бюджетным и автономным учреждениям из областного бюджета в соответствии со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации), с казначейским сопровождением указанных платежей в соответствии с пунктом 3 части 2 настоящей статьи.

2. Министерству финансов Кировской области:

1) обеспечить в установленном им порядке учет обязательств, подлежащих исполнению за счет субсидий, предоставляемых из областного бюджета в соответствии со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) не осуществлять санкционирование оплаты денежных обязательств (расходов) по государственным контрактам (договорам), заключенным с нарушением положений, установленных частью 1 настоящей статьи, получателям средств областного бюджета, областным государственным бюджетным и автономным учреждениям;

3) осуществлять казначейское сопровождение авансовых платежей по государственным контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в порядке, установленном министерством финансов Кировской области.

При казначейском сопровождении авансовых платежей' по государственным контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг операции по их зачислению и списанию отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в министерстве финансов Кировской области, в установленном им порядке.

3. Установить, что предоставление субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на основании статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий, заключаемыми между получателями средств областного бюджета, предоставляющими субсидии, и указанными учреждениями в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Кировской области, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае, если областными государственными бюджетными и автономными учреждениями не достигнуты показатели государственного задания за отчетный финансовый год, то остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания подлежит перечислению указанными учреждениями в областной бюджет в порядке, установленном Правительством Кировской области.

Показатели государственного задания за отчетный финансовый год не признаются недостигнутыми в связи с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

4. Установить, что областные государственные бюджетные и автономные учреждения осуществляют учет обязательств (за исключением обязательств, подлежащих исполнению за счет субсидий, предоставляемых из областного бюджета в соответствии со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на лицевых счетах, открытых в министерстве финансов Кировской области, в установленном им порядке.

5. Установить, что в целях выполнения условий предоставления целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сводную бюджетную роспись областного бюджета могут быть внесены изменения в части детализации кодов целевых статей расходов областного бюджета в пределах соответствующего кода целевой статьи, утвержденной ведомственной структурой областного бюджета.

6. Установить, что в целях реализации части 10 статьи 6 Федерального закона от 15 октября 2020 года № 327-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году" на основании решений Председателя Правительства Кировской области в 2021 году в сводную бюджетную роспись областного бюджета могут быть внесены изменения (в том числе путем введения новых кодов классификации расходов бюджетов, изменения объемов субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам) в пределах общего объема бюджетных ассигнований, установленного пунктом 10 части 1 статьи 5 настоящего Закона и нераспределенного согласно приложениям 16 и 17 к настоящему Закону.

Статья 9. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1. Установить, что из областного бюджета предоставляются субсидии, включая гранты, на возмещение части недополученных доходов или финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг:

аптечным организациям, осуществляющим розничную торговлю лекарственными препаратами;

юридическим лицам, расположенным на территории Кировской области, в случае организации ими отдыха и оздоровления детей;

работодателям - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при организации стажировки граждан, заключивших социальный контракт с органами социальной защиты населения;

работодателям (предприятиям, организациям) в случае создания ими дополнительных рабочих мест (ь том числе специальных) и трудоустройства на них инвалидов;

работодателям - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в случае организации ими наставничества при трудоустройстве инвалидов молодого возраста;

работодателям - юридическим лицам и работодателям - физическим лицам, зарегистрированным в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, в случае трудоустройства ими граждан трудоспособного возраста, освобожденных из исправительных учреждений, на постоянные рабочие места;

ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг;

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным и электрифицированным транспортом городского сообщения и автомобильным транспортом пригородного сообщения;

организациям транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

российским организациям воздушного транспорта;

субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей;

организациям, индивидуальным предпринимателям, соответствующим требованиям части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве";

крестьянским (фермерским) хозяйствам, соответствующим требованиям Федерального закона от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве";

российским организациям, реализующим на территории Кировской области инвестиционные проекты по созданию и (или) модернизации животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм).

2. Утвердить в пределах общего объема расходов областного бюджета, установленного статьей 1 настоящего Закона, бюджетные ассигнования на предоставление в соответствии с решениями Правительства Кировской области грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, крестьянским (фермерским) хозяйствам, соответствующим требованиям Федерального закона от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве":

на 2021 год в сумме 82 612,3 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 74 969,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 77 164,8 тыс. рублей.

3. Предоставление субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется соответствующими главными распорядителями средств областного бюджета, определенными ведомственной структурой расходов областного бюджета согласно приложениям 16 и 17 к настоящему Закону, в соответствии с порядком, установленным Правительством Кировской области в соответствии с общими требованиями, утвержденными Правительством Российской Федерации.

4. Субсидии на финансовое обеспечение затрат (части затрат) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг предоставляются в случае открытия получателям субсидий в министерстве финансов Кировской области лицевых счетов по учету операций со средствами указанных субсидий в установленном им порядке, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Перечисление субсидий осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей субсидий, указанных в абзаце третьем части 1 настоящей статьи, источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии.

Санкционирование операций за счет средств субсидий, указанных в настоящей части, осуществляется министерством финансов Кировской области на основании представленных получателями субсидий платежных и иных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств.

Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, указанные в настоящей части, подлежат возврату в областной бюджет до 1 февраля текущего финансового года в порядке, установленном Правительством Кировской области, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. При наличии потребности данные остатки средств могут быть возвращены в текущем финансовом году получателю субсидии, которому они были ранее предоставлены, на те же цели в соответствии с решением главного распорядителя средств областного бюджета, согласованным с министерством финансов Кировской области.

Статья 10. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными учреждениями

1. Установить, что из областного бюджета предоставляются субсидии, включая гранты, следующим некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными учреждениями:

частным дошкольным образовательным организациям;

частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования;

федеральным государственным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

некоммерческим организациям, расположенным на территории Кировской области, в случае организации ими отдыха и оздоровления детей;

некоммерческим организациям - победителям Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел";

профессиональным спортивным клубам, основной деятельностью которых является развитие профессионального спорта в Кировской области по виду спорта "хоккей с мячом";

Кировской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

Кировской областной общественной просветительско-обучающей организации "Знание";

социально ориентированным некоммерческим организациям -победителям конкурсного отбора;

ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг;

некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области";

автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области";

Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания);

Кировскому областному союзу организаций профсоюзов "Федерация профсоюзных организаций Кировской области";

некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Кировской области";

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации";

федеральным государственным образовательным организациям высшего образования, расположенным на территории Кировской области;

негосударственной некоммерческой организации "Адвокатская палата Кировской области";

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим социальное обслуживание, в связи с предоставлением гражданам социальных услуг;

унитарной некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Кировской области";

научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют на территории Кировской области производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".

2. Утвердить в пределах общего объема расходов областного бюджета, установленного статьей 1 настоящего Закона, бюджетные ассигнования на предоставление грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых органами исполнительной власти Кировской области по результатам проводимых ими конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя, в следующих объемах:

1) федеральным государственным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования:

на 2021 год в сумме 3 279,2 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 3 314,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2 984,8 тыс. рублей;

2) некоммерческим организациям, расположенным на территории Кировской области, в случае организации ими отдыха и оздоровления детей:

на 2021 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

3) социально ориентированным некоммерческим организациям -победителям конкурсного отбора на 2021 год в сумме 7 000,0 тыс. рублей;

4) ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг на 2021 год в сумме 3 945,1 тыс. рублей;

5) сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации":

на 2021 год в сумме 26 315,8 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 26 595,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 26 595,7 тыс. рублей;

6) научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют на территории Кировской области производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства":

на 2021 год в сумме 1 473,7 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 1 489,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 489,4 тыс. рублей;

7) федеральным государственным образовательным организациям высшего образования, расположенным на территории Кировской области:

на 2021 год в сумме 1 550,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 1 550,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 550,0 тыс. рублей.

3. Предоставление субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется соответствующими главными распорядителями средств областного бюджета, определенными ведомственной структурой расходов областного бюджета согласно приложениям 16 и 17 к настоящему Закону, в соответствии с порядком, установленным Правительством Кировской области, в соответствии с общими требованиями, утвержденными Правительством Российской Федерации.

4. Субсидии предоставляются в случае открытия получателям субсидий, указанным в части 1 настоящей статьи (за исключением получателей, указанных в абзацах пятом, двенадцатом, девятнадцатом и двадцать третьем части 1 настоящей статьи), в министерстве финансов Кировской области лицевых счетов по учету операций со средствами указанных субсидий в установленном им порядке, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Санкционирование операций за счет средств субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется министерством финансов Кировской области на основании представленных получателями субсидий платежных и иных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств.

Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в областной бюджет до 1 февраля текущего финансового года в порядке, установленном Правительством Кировской области, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. При наличии потребности данные остатки средств могут быть возвращены в текущем финансовом году получателю субсидии, которому они были ранее предоставлены, на те же цели в соответствии с решением главного распорядителя средств областного бюджета, согласованным с министерством финансов Кировской области.

Статья 11. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

1. Утвердить:

1) в пределах общего объема расходов областного бюджета, установленного статьей 1 настоящего Закона, объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов):

на 2021 год в сумме 2 463 927,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 2 475 907,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2 474 525,0 тыс. рублей;

2) распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) между муниципальными районами (муниципальными округами, городскими округами):

на 2021 год согласно приложению 27 к настоящему Закону;

на 2022 год и на 2023 год согласно приложению 28 к настоящему Закону;

3) не распределенный между муниципальными районами (муниципальными округами, городскими округами) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на 2022 год в размере 499 075,0 тыс. рублей и на 2023 год в размере 500 000,0 тыс. рублей.

2. Установить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), применяемого для определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов):

на 2021 год в размере 1,255414;

на 2022 год в размере 1,205935 и на 2023 год в размере 1,195163.

3. Установить значение критерия выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений:

на 2021 год в размере 192 рубля;

на 2022 год в размере 192 рубля и на 2023 год в размере 192 рубля.

Статья 12. Субвенции местным бюджетам из областного бюджета

1. Утвердить в пределах общего объема расходов областного бюджета, установленного статьей 1 настоящего Закона, общий объем субвенций местным бюджетам из областного бюджета:

на 2021 год в сумме 8 744 389,3 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 8 735 428,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 8 608 648,5 тыс. рублей.

2. Утвердить объемы субвенций местным бюджетам из областного бюджета и их распределение между муниципальными образованиями области:

1) на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты:

на 2021 год в сумме 11 214,0 тыс. рублей согласно приложению 29 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 12 230,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 12 230,0 тыс. рублей согласно приложению 30 к настоящему Закону;

2) на выполнение отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов:

на 2021 год в сумме 3 940,1 тыс. рублей согласно приложению 31 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 3 960,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3 973,8 тыс. рублей согласно приложению 32 к настоящему Закону;

3) на осуществление отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами:

на 2021 год в сумме 100 366,4 тыс. рублей согласно приложению 33 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 87 854,1 тыс. рублей согласно приложению 34 к настоящему Закону;

на 2023 год в сумме 79 464,6 тыс. рублей согласно приложению 35 к настоящему Закону;

4) на выполнение государственных полномочий Кировской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений:

на 2021 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей согласно приложению 36 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей согласно приложению 37 к настоящему Закону;

5) на выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству:

на 2021 год в сумме 69 664,0 тыс. рублей согласно приложению 38 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 69 936,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 70 235,0 тыс. рублей согласно приложению 39 к настоящему Закону;

6) на выполнение государственных полномочий по созданию и деятельности в муниципальных образованиях административных комиссий:

на 2021 год в сумме 188,0 тыс. рублей согласно приложению 40 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 188,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 188,0 тыс. рублей согласно приложению 41 к настоящему Закону;

7) на выполнение отдельных государственных полномочий по защите населения от болезней, общих для человека и животных:

на 2021 год в сумме 1 123,0 тыс. рублей согласно приложению 42 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 652,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 652,0 тыс. рублей согласно приложению 43 к настоящему Закону;

8) на выполнение отдельных государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям:

на 2021 год в сумме 287 712,0 тыс. рублей согласно приложению 44 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 313 866,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 313 866,0 тыс. рублей согласно приложению 45 к настоящему Закону;

9) на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению прав на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию":

на 2021 год в сумме 417 750,4 тыс. рублей согласно приложению 46 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 371 605,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 242 143,0 тыс. рублей согласно приложению 47 к настоящему Закону;

10) на выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования:

на 2021 год в сумме 84 460,7 тыс. рублей согласно приложению 48 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 92 1:19,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 92 139,2 тыс. рублей согласно приложению 49 к настоящему Закону;

11) на выполнение отдельных государственных полномочий по возмещению расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона:

на 2021 год в сумме 206 965,0 тыс. рублей согласно приложению 50 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 236 159,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 246 315,0 тыс. рублей согласно приложению 51 к настоящему Закону;

12) на выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации:

на 2021 год в сумме 9 982,9 тыс. рублей согласно приложению 52 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 9 982,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 9 982,9 тыс. рублей согласно приложению 53 к настоящему Закону;

13) на осуществление отдельных государственных полномочий Кировской области в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Кировской области:

на 2021 год в сумме 8 606,4 тыс. рублей согласно приложению 54 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 8 486,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 8 424,0 тыс. рублей согласно приложению 55 к настоящему Закону;

14) на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию в муниципальных районах, муниципальных округах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию:

на 2021 год в сумме 45 755,0 тыс. рублей согласно приложению 56 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 45 798,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 45 798,0 тыс. рублей согласно приложению 57 к настоящему Закону;

15) на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях:

на 2021 год в сумме 4 470 025,0 тыс. рублей согласно приложению 58 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 4 475 588,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4 475 588,0 тыс. рублей согласно приложению 59 к настоящему Закону;

16) на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях:

на 2021 год в сумме 2 868 597,2 тыс. рублей согласно приложению 60 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 2 867 181,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2 867 181,2 тыс. рублей согласно приложению 61 к настоящему Закону;

17) на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:

на 2021 год в сумме 38 241,4 тыс. рублей согласно приложению 62 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 38 633,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 40 148,2 тыс. рублей согласно приложению 63 к настоящему Закону;

18) на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации:

на 2021 год в сумме 231,3 тыс. рублей согласно приложению 64 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 1 167,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 319,6 тыс. рублей согласно приложению 65 к настоящему Закону;

19) на осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 2021 год в сумме 19 566,5 тыс. рублей согласно приложению 66 к настоящему Закону.

3. Предоставление субвенций, перечень которых устанавливается Правительством Кировской области, осуществляется в случае заключения соглашений между главными распорядителями средств областного бюджета и администрациями муниципальных образований, предусматривающих в том числе показатели численности населения (отдельных групп населения), потребителей соответствующих государственных (муниципальных) услуг, другие показатели, учтенные при расчете объемов субвенций.

Соглашения о предоставлении предусмотренных настоящей частью субвенций заключаются в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Кировской области.

Статья 13. Субвенции федеральному бюджету из областного бюджета

В соответствии с частью 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и со статьей 26.8 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" утвердить объем субвенции федеральному бюджету из областного бюджета на выполнение полномочий Кировской области по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Кировской области от 4 декабря 2007 года № 200-ЗО "Об административной ответственности в Кировской области":

на 2021 год в сумме 1 342,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 1 155,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 155,9 тыс. рублей.

Статья 14. Субсидии местным бюджетам из областного бюджета

1. Утвердить в пределах общего объема расходов областного бюджета, установленного статьей 1 настоящего Закона, общий объем субсидий местным бюджетам из областного бюджета:

на 2021 год в сумме 7 306 378,04 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 5 806 573,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 6 028 608,25 тыс. рублей.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, объемы субсидий местным бюджетам из областного бюджета и их распределение между муниципальными образованиями области:

1) на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях:

на 2021 год в сумме 461 776,3 тыс. рублей согласно приложению 67 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 483 259,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 468 597,3 тыс. рублей согласно приложению 68 к настоящему Закону;

2) на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации на 2021 год в сумме 47 860,3 тыс. рублей согласно приложению 69 к настоящему Закону;

3) на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом:

на 2021 год в сумме 28 117,2 тыс. рублей согласно приложению 70 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 23 916,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 16 326,5 тыс. рублей согласно приложению 71 к настоящему Закону;

4) на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием:

на 2021 год в сумме 30 476,8 тыс. рублей согласно приложению 72 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 30 476,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 30 476,8 тыс. рублей согласно приложению 73 к настоящему Закону;

5) на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек:

на 2021 год в сумме 26 803,3 тыс. рублей согласно приложению 74 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 24 171,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 24 171,6 тыс. рублей;

6) на поддержку отрасли культуры:

на 2021 год в сумме 41 705,7 тыс. рублей согласно приложению 75 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 98 266,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 11 616,8 тыс. рублей;

7) на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием:

на 2021 год в сумме 50 921,2 тыс. рублей согласно приложению 76 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 15 086,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 15 091,0 тыс. рублей согласно приложению 77 к настоящему Закону;

8) на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, на 2021 год в сумме 6 661,5 тыс. рублей согласно приложению 78 к настоящему Закону;

9) на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области на 2021 год в сумме 150 000,0 тыс. рублей согласно приложению 79 к настоящему Закону;

10) на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления на 2021 год в сумме 2 350,0 тыс. рублей согласно приложению 80 к настоящему Закону;

11) на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения:

на 2021 год в сумме 48 061,0 тыс. рублей согласно приложению 81 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 351 740,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 433 772,1 тыс. рублей согласно приложению 82 к настоящему Закону;

12) на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения:

на 2021 год в сумме 999 251,0 тыс. рублей согласно приложению 83 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 1 053 995,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 049 000,0 тыс. рублей согласно приложению 84 к настоящему Закону;

13) на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов:

на 2021 год в сумме 173 428,0 тыс. рублей согласно приложению 85 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 150 005,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 150 006,0 тыс. рублей согласно приложению 86 к настоящему Закону;

14) на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов; не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт:

на 2021 год в сумме 349 993,64 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 416 067,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 855 129,15 тыс. рублей;

15) на реализацию государственной программы Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2021 год в сумме 9 187,4 тыс. рублей согласно приложению 87 к настоящему Закону;

16) на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий:

на 2021 год в сумме 24 708,2 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 11 351,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 7 713,1 тыс. рублей;

17) на выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались:

на 2021 год в сумме 1 274,8 тыс. рублей согласно приложению 88 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 1 270,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 229,5 тыс. рублей согласно приложению 89 к настоящему Закону;

18) на выполнение расходных обязательств муниципальных образований области:

на 2021 год в сумме 2 306 990,0 тыс. рублей согласно приложению 90 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 2 241 470,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2 241 470,0 тыс. рублей согласно приложению 91 к настоящему Закону;

19) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2021 год в сумме 883 146,2 тыс. рублей согласно приложению 92 к настоящему Закону;

20) на подготовку генеральных планов и правил землепользования и застройки на 2021 год в сумме 6 075,0 тыс. рублей согласно приложению 93 к настоящему Закону;

21) на проведение комплексных кадастровых работ:

на 2021 год в сумме 8 398,6 тыс. рублей согласно приложению 94 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 3 424,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4 282,7 тыс. рублей согласно приложению 95 к настоящему Закону;

22) на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья:

на 2021 год в сумме 36 380,9 тыс. рублей согласно приложению 96 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 36 111,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 35 759,0 тыс. рублей согласно приложению 97 к настоящему Закону;

23) на поддержку формирования современной городской среды:

на 2021 год в сумме 365 081,0 тыс. рублей согласно приложению 98 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 359 861,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 359 861,3 тыс. рублей согласно приложению 99 к настоящему Закону;

24) бюджету муниципального образования "Город Киров" на реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях:

на 2021 год в сумме 700 087,3 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 325 120,7 тыс. рублей;

25) бюджету муниципального образования "Город Киров" на оказание поддержки организациям, осуществляющим образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми:

на 2021 год в сумме 10 704,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 10 704,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 10 704,0 тыс. рублей;

26) бюджету муниципального образования Афанасьевский муниципальный район Кировской области на строительство многофункциональных культурных центров в муниципальных образованиях Кировской области на 2021 год в сумме 43 560,0 тыс. рублей;

27) бюджету муниципального образования Подосиновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на строительство быстровозводимого здания пожарной части на 2021 год в сумме 10 992,9 тыс. рублей;

28) бюджету муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области на обеспечение комплексного развития сельских территорий на 2022 год в сумме 87 343,0 тыс. рублей;

29) бюджету муниципального образования "Город Киров" на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства:

на 2021 год в сумме 482 385,8 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 82 930,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 314 401,4 тыс. рублей.

3. Утвердить не распределенный между муниципальными образованиями области объем субсидии местным бюджетам из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022 год в размере 50 057,0 тыс. рублей и на 2023 год в размере 100 932,0 тыс. рублей.

Распределение не распределенного между муниципальными образованиями области объема указанной субсидии осуществляется путем внесения изменений в приложение 84 к настоящему Закону.

4. Установить, что распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, не распределенных настоящим Законом между муниципальными образованиями области, осуществляется на конкурсной основе и утверждается Правительством Кировской области.

5. Правительство Кировской области в установленном им порядке вносит изменения в распределение объемов субсидий местным бюджетам из областного бюджета, указанных в пунктах 1, 4, 18 части 2 настоящей статьи, между муниципальными образованиями области без внесения изменений в настоящий Закон.

Статья 15. Иные межбюджетные трансферты

1. Утвердить в пределах общего объема расходов областного бюджета, установленного статьей 1 настоящего Закона, общий объем иных межбюджетных трансфертов:

на 2021 год в сумме 2 400 183,9 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 2 04 5 762,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2 075 496,2 тыс. рублей.

2. Предоставить из областного бюджета иные межбюджетные трансферты в следующих объема <:

1) межбюджетные трансферты бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования:

на 2021 год в сумме 100 389,4 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 101 039,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 101 216,7 тыс. рублей;

2) межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на возмещение расходов (включая расходы на доставку) по осуществлению социальных выплат в виде пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, и социальных пособий на погребение и оплаты стоимости услуг по погребению умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, выплачиваемых в соответствии со статьей 10 Федерального закона "О погребении и похоронном деле":

на 2021 год в сумме 23 000,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей;

3) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций:

на 2021 год в сумме 479 301,4 тыс. рублей согласно приложению 100 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 479 301,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 479 301,4 тыс. рублей согласно приложению 101 к настоящему Закону;

4) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на государственную поддержку муниципальных общеобразовательных организаций Кировской области, обеспечивающих высокое качество образования:

на 2021 год в сумме 141 476,5 тыс. рублей согласно приложению 102 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 141 476,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 141 476,5 тыс. рублей;

5) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек на 2021 год в сумме 40 000,0 тыс. рублей согласно приложению 103 к настоящему Закону;

6) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации:

на 2021 год в сумме 1 600,0 тыс. рублей согласно приложению 104 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 300,0 тыс. рублей согласно приложению 104 к настоящему Закону;

7) межбюджетные трансферты местным бюджетам, направленные на активизацию работы органов местного самоуправления Кировской области по введению самообложения граждан на 2021 год в сумме 13 000,0 тыс. рублей;

8) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию государственной программы Кировской области "Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики":

на 2021 год в сумме 2 901,0 тыс. рублей согласно приложению 105 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 2 901,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2 901,0 тыс. рублей согласно приложению 106 к настоящему Закону;

9) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию регионального проекта "Дорожная сеть Кировской области":

на 2021 год в сумме 890 000,0 тыс. рублей согласно приложению 107 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 1 080 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 080 000,0 тыс. рублей согласно приложению 108 к настоящему Закону;

10) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения:

на 2021 год в сумме 38 545,8 тыс. рублей согласно приложению 109 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 38 545,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 182 507,6 тыс. рублей согласно приложению 110 к настоящему Закону;

11) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2021 год в сумме 256 609,8 тыс. рублей согласно приложению 111 к настоящему Закону;

12) гранты местным бюджетам на реализацию проекта "Народный бюджет" на 2021 год в сумме 19 500,0 тыс. рублей согласно приложению 112 к настоящему Закону;

13) иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования "Город Киров" на содержание автомобильных дорог местного значения в границах городских округов с численностью населения свыше 300 тысяч человек на 2021 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

14) бюджету муниципального образования "Город Киров" на внедрение интеллектуальной транспортной системы в рамках реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области" на 2021 год в сумме 120 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 120 000,0 тыс. рублей;

15) дотации бюджету закрытого административно-территориального образования Первомайский, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований:

на 2021 год в сумме 81 320,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 62 198,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 68 093,0 тыс. рублей;

16) иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2021 год в сумме 92 540,0 тыс. рублей.

3. Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета, не распределенных настоящим Законом между муниципальными образованиями области, осуществляется в соответствии с методиками их распределения, установленными Правительством Кировской области, и утверждается Правительством Кировской области.

4. Предоставление местным бюджетам из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов, указанных в части 2 настоящей статьи, осуществляется соответствующими главными распорядителями средств областного бюджета, определенными ведомственной структурой расходов областного бюджета согласно приложениям 16 и 17 к настоящему Закону, в соответствии с правилами, установленными Правительством Кировской области.

Предоставление из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи, осуществляется министерством здравоохранения Кировской области ежемесячно в соответствии с кассовым планом, утвержденным в установленном порядке, в соответствии с порядком и составом документов, установленными Правительством Кировской области.

Статья 16. Бюджетные кредиты местным бюджетам из областного бюджета

1. Установить, что в 2021 - 2023 годах из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) предоставляются бюджетные кредиты, в том числе:

1) в 2021 году в сумме до 150 000,0 тыс. рублей;

2) в 2022 году в сумме до 150 000,0 тыс. рублей и в 2023 году в сумме до 150 000,0 тыс. рублей.

2. Бюджетные кредиты предоставляются на условиях возмездности и возвратности на срок, не выходящий за пределы текущего финансового года, в целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), с оплатой процентов за пользование ими в размере 0,1 процента годовых.

3. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) из областного бюджета предоставляются без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов.

4. Бюджетные кредиты не предоставляются бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), имеющим:

просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед областным бюджетом;

рост просроченной кредиторской задолженности бюджета по сравнению с началом текущего года;

просроченную кредиторскую задолженность по оплате труда работникам учреждений бюджетной сферы и начислениям на выплаты по оплате труда, а также социальным выплатам отдельным категориям граждан, осуществляемым за счет субвенций из областного бюджета.

Статья 17. О передаче отдельных полномочий получателя средств областного бюджета

Передать Управлению Федерального казначейства по Кировской области на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 18. О введении отдельных ограничений

1. Установить, что органы государственной власти Кировской области, государственные органы Кировской области, областные государственные учреждения в 2021 году не вправе принимать решения, приводящие к увеличению установленной общей (предельной) штатной численности (численности) работников указанных органов и учреждений, за исключением:

1) передачи федеральными законами органам государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных государственных полномочий Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации (полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации);

2) определения федеральными законами дополнительных (новых) полномочий, осуществляемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, начиная с 1 января 2021 года;

3) эксплуатации вновь построенных объектов недвижимости, необходимых для осуществления полномочий органов государственной власти Кировской области;

4) наделения органов исполнительной власти Кировской области полномочиями (административно-управленческими действиями) в соответствии с положениями об указанных органах;

5) дополнения основных видов деятельности областных государственных учреждений в соответствии с уставами указанных учреждений.

2. Ввести мораторий на установление в 2021 году налоговых расходов Кировской области, за исключением налоговых расходов, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы.

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Кировской области И.В.Васильев







