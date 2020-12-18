Закон Кировской области от 17 декабря 2020 года № 435-ЗО "О бюджете Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Законодательным Собранием Кировской области 17 декабря 2020 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 19 908 587,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Федеральный фонд) в сумме 18 306 598,2 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 100 389,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 19 977 587,6 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 69 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 20 874 415,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда в сумме 19 171 775,6 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 101 039,5 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 21 956 308,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда в сумме 20 253 492,2 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 101 216,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 20 874 415,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 21 956 308,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3

Утвердить перечень и коды главных распорядителей средств бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда и закрепляемые за ними статьи источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 5

Утвердить перечень и коды статей источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 6

Утвердить объемы поступления доходов бюджета Фонда по статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 7

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Фонда:

1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 8

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Кировской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 9

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

Статья 10

Установить в пределах общего объема расходов бюджета Фонда, установленного статьей 1 настоящего Закона, общий объем условно утверждаемых расходов на 2022 год в сумме 40,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 80,0 тыс. рублей.

Статья 11

1. Установить нормированный страховой запас финансовых средств Фонда на 2021 год в сумме 3 796 613,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 988 765,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4 078 923,7 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса финансовых средств Фонда используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения территориальным фондам других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории Кировской области, за ее пределами, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Кировской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса финансовых средств Фонда по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

3. Нормированный страховой запас Фонда в части средств, направляемых на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2021 году, формируется в размере, не превышающем 1 526 613,6 тыс. рублей.

Статья 12

Установить, что:

1) межбюджетные трансферты, поступившие в бюджет Фонда в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, направляются на финансовое обеспечение расходов бюджета Фонда в соответствии с целями предоставления межбюджетных трансфертов;

2) остатки средств на счете по учету средств обязательного медицинского страхования бюджета Фонда на 1 января 2021 года, образовавшиеся в результате их неполного использования в 2020 году и не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования;

3) остатки средств на счете по учету средств обязательного медицинского страхования на 1 января 2021 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием нормированного страхового запаса финансовых средств Фонда на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в 2020 году, направляются на формирование нормированного страхового запаса финансовых средств Фонда, предусмотренного статьей 11 настоящего Закона, на те же цели.

Статья 13

Установить для страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования Кировской области, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 14

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Кировской области И.В.Васильев







