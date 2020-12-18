Компании стали чаще искать сотрудников на неполный рабочий день

Количество вакансий, предусматривающих лишь частичную занятость, за год выросло на 39%, а число откликов на такие предложения о работе - на 38%, специально для "РГ" подсчитал сервис по трудоустройству "Авито Работа". По данным сервиса, медианный доход таких работников составляет 15 тысяч рублей в месяц.

Чаще всего компании предлагают на неполный день работу, не требующую опыта, или подходящую для студентов (26% вакансий), отметили исследователи. Так можно устроиться промоутером, упаковщиком товаров или сборщиком заказов на складе. На неполный день также требуются работники жилищно-коммунального хозяйства (9% размещенных объявлений) и сферы продаж, а также транспорта и логистики (по 8%).

Наиболее доходным делом для работы на условиях частичной занятости оказались автомобильный бизнес (средний заработок здесь 45 тысяч рублей в месяц), транспорт и логистика, госслужба и некоммерческие организации предлагают по 35 тысяч рублей в среднем.

"На динамику вакансий с неполным днем и свободным графиком сильно повлияла пандемия, давшая толчок к более активному развитию интернет-торговли, доставки продуктов, готовой еды, а также разнообразных товаров, - полагает руководитель по развитию "Авито Работы" Дмитрий Пучков. - Интерес работодателей к найму сотрудников на нестандартные графики работы активно рос в третьем квартале 2020, и сейчас мы видим продолжение этой тенденции. Тренд на нестандартные графики работы означает увеличение гибкости рынка труда, возможность для соискателей по массовым специальностям быстро и легко подработать".

На фоне удаленной работы, компании стали чаще предлагать свои сотрудникам свободный график. Вакансий с такой особенностью режима труда и отдыха стало больше на 89%, а откликов на них - на 61%. В этом секторе рынка труда медианная зарплата составляет 35 тысяч рублей в месяц, за год она выросла на 13%.