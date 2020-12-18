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18.12.2020 09:38
Рубрика: В мире

Компания Pfizer подала заявку на одобрение своей вакцины в Японии

Текст: Александр Ленин (Токио)
Американская компания Pfizer направила заявку в министерство здравоохранения, труда и социального благосостояния Японии на сертификацию своей вакцины от коронавируса, передает телерадиокомпания NHK.

В случае одобрения госведомством американская вакцина станет первой, которую начнут использовать на территории островного государства. С учетом сложной ситуации с распространением инфекции на японском архипелаге ожидается, что процедура лицензирования пройдет в упрощенном порядке. Обычно на такие формальности уходит около одного года.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Напомним, что японское население будет иметь право на бесплатную вакцинацию от COVID-19. Соответствующий закон накануне приняли депутаты национального парламента. Прививки от коронавируса в Стране восходящего солнца начнут ставить в первой половине 2021 года.

Официальный Токио заключил контракты на поставку вакцин с американскими фармацевтическими гигантами Pfizer и Moderna, а также со шведско-британской фирмой AstraZeneca. По расчетам властей, объемов антидотов должно хватить для привития всех жителей Страны восходящего солнца. К примеру, Pfizer до июня 2021 года обязуется передать японской стороне около 120 миллионов доз вакцины (для привития одного человека требуется две дозы - прим. "РГ").

В Японии продолжает ухудшаться эпидемиологическая обстановка. Так, существенный рост числа новых случаев заражения зафиксирован в Токио. В частности, 17 декабря местные специалисты обнаружили в столице 822 пациента с положительными пробами на COVID-19. При этом 18 декабря этот показатель снизился до 664 человек, что, впрочем, также вызвало беспокойство у медиков. В целом по стране суточный прирост заболевших превысил 3 тысячи человек.

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