Косачев назвал Болгарию рупором тезиса о российской угрозе

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал объявление властей Болгарии персоной нон-грата российского дипломата и высылку его из страны. По мнению сенатора, официальная София выступила здесь в роли "рупора тезиса о российской угрозе".

"Болгария далеко не в первый раз высылает российских дипломатов, - цитирует "Интерфакс" слова Косачева. - Трудно представить себе, чего такого особенного могли бы изучать российские дипломаты в Болгарии. Отсюда вывод - Болгария назначена покровителями по НАТО в качестве рупора тезиса о "российской угрозе".

Сенатор констатировал, что "быть рупором амбиций и интересов других держав - незавидная миссия для любой страны, если только она не готова поступаться своим суверенитетом в угоду ложно понимаемым союзническим обязательствам".