Лавров: Россия открыта к диалогу, но у Украины нет желания его вести

Хотя Россия всегда открыта к серьезному диалогу с Украиной, со стороны Киева нет желания его вести, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его ответ опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отвечая на просьбу прокомментировать слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который дне ранее заявил в интервью, что у Москвы якобы нет никакого желания выходить с ним на контакт и что Лавров не отвечает на его звонки с просьбами поговорить о ситуации в Донбассе, глава МИД РФ ответил, что "мы никогда не уклоняемся от предметного и конструктивного диалога с кем бы то ни было. С министром Дмитрием Кулебой мы общались по видеосвязи 30 апреля этого года на встрече глав внешнеполитических ведомств стран "нормандского формата".

Также Лавров подчеркнул, что в начале сентября Кулеба "запрашивал телефонный разговор со мной, когда я был с визитом в Сирии. Он хотел обсудить инцидент на линии соприкосновения в Донбассе. Насколько известно, через пару дней этот вопрос рассматривался в Контактной группе".

Министр также отметил, что по подобным темам Киеву следует выходить на прямую связь с Донбассом, как это предусмотрено минским "Комплексом мер", а не пытаться политизировать ситуацию и решать вопросы через посредничество Москвы, Берлина и Парижа.

"Если у моего украинского коллеги возникнет желание всерьез обсудить конкретные вопросы, касающиеся выполнения Киевом Минских соглашений, договоренностей парижского саммита "нормандского формата" или наших двусторонних отношений с Украиной, то мы всегда открыты к такому диалогу. К сожалению, пока такого желания мы не видим", добавил Лавров.