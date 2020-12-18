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18.12.2020 20:26
Рубрика: Власть

Лавров: Россия открыта к диалогу, но у Украины нет желания его вести

Текст: Константин Волков

Хотя Россия всегда открыта к серьезному диалогу с Украиной, со стороны Киева нет желания его вести, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его ответ опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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Отвечая на просьбу прокомментировать слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который дне ранее заявил в интервью, что у Москвы якобы нет никакого желания выходить с ним на контакт и что Лавров не отвечает на его звонки с просьбами поговорить о ситуации в Донбассе, глава МИД РФ ответил, что "мы никогда не уклоняемся от предметного и конструктивного диалога с кем бы то ни было. С министром Дмитрием Кулебой мы общались по видеосвязи 30 апреля этого года на встрече глав внешнеполитических ведомств стран "нормандского формата".

Также Лавров подчеркнул, что в начале сентября Кулеба "запрашивал телефонный разговор со мной, когда я был с визитом в Сирии. Он хотел обсудить инцидент на линии соприкосновения в Донбассе. Насколько известно, через пару дней этот вопрос рассматривался в Контактной группе".

Министр также отметил, что по подобным темам Киеву следует выходить на прямую связь с Донбассом, как это предусмотрено минским "Комплексом мер", а не пытаться политизировать ситуацию и решать вопросы через посредничество Москвы, Берлина и Парижа.

"Если у моего украинского коллеги возникнет желание всерьез обсудить конкретные вопросы, касающиеся выполнения Киевом Минских соглашений, договоренностей парижского саммита "нормандского формата" или наших двусторонних отношений с Украиной, то мы всегда открыты к такому диалогу. К сожалению, пока такого желания мы не видим", добавил Лавров.

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