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18 декабря 2020 г.

Распоряжение губернатора Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 1002-рг "О переносе выходного дня"

Дата подписания 18 декабря 2020 г.
Опубликован 18 декабря 2020 г.

В целях рационального использования рабочего времени:

1. Рекомендовать руководителям государственных органов Ленинградской области, организаций, подведомственных органам исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области и организаций, им подведомственных, а также коммерческих организаций, расположенных на территории Ленинградской области, перенести выходной день с субботы 26 декабря 2020 года на четверг 31 декабря 2020 года.

2. Перенести для работников Администрации Ленинградской области выходной день с субботы 26 декабря 2020 года на четверг 31 декабря 2020 года, объявив 26 декабря 2020 года рабочим днем для работников Администрации Ленинградской области.

3. Руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области ознакомить работников возглавляемого органа исполнительной власти с настоящим распоряжением и обеспечить его исполнение.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



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