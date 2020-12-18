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19.12.2020 06:00
Рубрика: Общество

Снежный дозор

Наблюдая за льдом и снегом, ты помогаешь обществу
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Неделя № 286(8340)
Русское географическое общество позвало энтузиастов в проект научного волонтерства "Снежный дозор".
Зафиксировать данные о снеге в своем регионе и отправить это ученым не просто. А очень просто. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Зафиксировать данные о снеге в своем регионе и отправить это ученым не просто. А очень просто. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Зафиксировать данные о снеге в своем регионе и отправить это ученым не просто. А очень просто. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Ученым-фенологом на короткое время (до 15 января 2021 года) может стать каждый. Особых знаний и ученых степеней не требуется. Надо иметь доступ в интернет, глаза и фотоаппарат, причем сгодится камера и на недорогом смартфоне. А главное - желание.

Фото: iStock
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Участникам проекта предлагают в местах проживания - да хоть из окна родного дома - понаблюдать за формированием снежного и ледового покрова и отправлять эти сведения на портал Фенологической сети РГО. Ничего сложного, волонтер зафиксировал снежный покров. Прикрепил фото. И... это все!

Но если все так просто, то, собственно, кому и зачем это нужно?

Три популярных вопроса на тему погоды и климата.

1. Скажи зачем

Анализ наблюдений поможет составить карту климатических аномалий. А они, эти самые изменения, налицо: в последние годы ученые отмечают климатические аномалии, связанные с нехарактерно теплыми зимами. Пилоты-ветераны, летающие над Альпами, не узнают привычных ландшафтов: растаяли огромные ледники. Дети в Исландии пишут сочинения на тему "Как быстро нас поглотит море".

Организаторов "Снежный дозор" интересуют четыре параметра: 1) дата выпадения первого снега; 2) когда снег перестал таять; 3) даты ледостава; 4) снегопады - от легкой пороши до продолжительной метели.

2. Как же наши деды и прадеды обходились без фенологов?

А они и не обходились. Предки потому точно предсказывали погоду, что вели фенологические наблюдения. Не зная такого слова.

Кстати, для многих будет откровением, но и в дореволюционной России, и во времена СССР к фенологическим наблюдениям привлекали широкие народные массы. Участвовали не только образованные энтузиасты (учителя, студенты), но и крестьяне. Работа не оплачивалась. Результаты наблюдений они отсылали ученым в Москву и в Питер. Интересно, что почта денег не брала, вместо марки было достаточно сделать пометку "фенология".

3. Прогнозам верить?

Обыватель часто смешивает понятия "климат" и "погода". Ликбез короткой строкой: глобальное потепление - это климат, погода на завтра - метеопрогноз.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Понятно, что 99% людей интересует прогноз на ближайшие дни. Но климат - он не менее важен, ведь его изменения отражаются и на урожайности, то есть на нашем питании. Своевременный прогноз погодных аномалий даст возможность подготовиться к экологическим катастрофам, наводнениям и лесным пожарам.

А еще - это просто интересно. Фенология стоит на стыке биологии и географии, фенологи участвуют во многих отраслях и проектах, вплоть до весьма неожиданных: прокладки новых экологических туристических маршрутов.

Кстати

Генерал мороз

Благодаря ученым-фенологам действовала "Дорога жизни" через Ладожское озеро. Фенологи участвовали в разработке операций при обороне Москвы. Они рассчитали проходимость наших танков через замерзшие болота и по льду рек под Тихвином, Ржевом, Вязьмой, Тверью... И - во многих других стратегических операциях, определивших исход Великой Отечественной войны.

Общество Наука Общество Природа Климат на Земле

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