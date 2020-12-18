Лукашенко озвучил приоритеты председательства Беларуси в СНГ

На необходимость дальнейшего укрепления интеграционных механизмов на постсоветском пространстве, назвав их "неизбежной необходимостью", обратил особое внимание, выступая 18 декабря на саммите СНГ, Александр Лукашенко, информирует его пресс-служба, уточняя, что заседание лидеров стран Содружества проходит в режиме видеоконференции.

Вот почему, по словам президента РБ, одним из главных приоритетов белорусского председательства в СНГ в следующем году, если на саммите будет принято соответствующее решение, станет полное раскрытие потенциала Содружества.

Констатировав, что СНГ уже стало "одним из эффективных инструментов обеспечения региональной стабильности", белорусский руководитель в то же время дал понять, что, по его мнению, этот инструмент нуждается в дальнейшем совершенствовании, поскольку постоянно появляются новые вызовы, назвав одним их ярким примером обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

В сегодняшних непростых условиях, подчеркнул Лукашенко, особую важность приобретает неуклонное выполнение взятых на себя странами СНГ обязательств, отметив, что РБ всегда следовала и будет следовать таким принципам.

Уточнив, что концепцию своего председательства Беларусь традиционно обнародует позднее, он предварительно обозначил ее основные контуры. Прежде всего, подчеркнул президент, "мы намерены сосредоточить внимание на усилении роли Содружества для улучшения уровня жизни населения, на решении проблем, вызванных глобализацией и новыми вызовами современности".

В планах официального Минска, по его словам, сделать основной акцент на развитии общего экономического пространства, либерализации торговли, сокращении до минимума ограничений и изъятий, устранении технических барьеров, унификации правил и процедур государственных закупок, формировании общих рынков товаров и услуг.

Особое внимание будет уделено работе по сопряжению многоуровневых интеграционных процессов в СНГ и ЕАЭС, сказал Лукашенко, выразив уверенность в том, что при более тесном сотрудничестве исполнительных органов этих двух объединений страны смогут значительно укрепить свои связи.

Кроме того, считает президент, следует продолжить системное совершенствование скоординированной транспортной политики, поиск конкретных решений по поставкам энергоресурсов. "Видим необходимость повышения эффективности работы межотраслевых органов СНГ, направленной на активизацию инвестиционной деятельности, расширение производственной кооперации, поиск общих точек экономического роста", - добавил глава государства.

Лидерам Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщают новостные порталы, предстоит также обменяться сегодня мнениями о взаимодействии в рамках СНГ. Кроме того, была утверждена и новая редакция Концепции дальнейшего развития СНГ и план по ее реализации.