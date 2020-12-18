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18.12.2020 11:58
Рубрика: Общество

Медицинская диагностика станет централизованной

Текст: Елена Манукиян
В России переформатируют медицинскую диагностику, заявил замминистра здравоохранения Павел Пугачев.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

"К концу следующего года мы получим совсем другую диагностику", сказал он, выступая на форуме онлайн-диагностики в пятницу, 18 декабря.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Пугачев пояснил, что уже сегодня создаются специальные референс-центры, в которых централизованно с использованием искусственного интеллекта расшифровываются медицинские изображения. Они в высокоточном разрешении передаются по специальным каналам связи из различных клиник, затем высокотехнологичное роботизированное оборудование считывает их и помогает максимально точно определить, например, злокачественные опухоли или признаки матового стекла в легких (если диагностируется коронавирус).

Раньше врач в среднем описывал 11,5 тысячи изображений исследований в год, в условиях референс-центра - эта цифра составляет уже 17 тысяч исследований в год. То есть, с помощью новой организации диагностики эффективность возрастает на 60%.

Для того, чтобы диагностику можно было проводить централизованно, в регионах до конца следующего года создадут единые архивы медицинских изображений.

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"К концу следующего года у нас во всех субъектах должны появиться такие архивы, это позволит обеспечить централизованную диагностику и доступ как медицинских организаций, так и пациентов к результатам таких диагностических исследований. После этого можно будет внедрять и технологии искусственного интеллекта, системы, сервисы для врачей и пациентов на основе поддержки принятия врачебных решений", - сказал замминистра.

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