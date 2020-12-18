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Рубрика: Культура

Международные рынки фильмов, сериалов, телешоу объявили планы на 2021 год

Текст: Сусанна Альперина
Крупнейшие международные рынки контента MIPTV и MIPCOM, которые проходят ежегодно, соответственно весной и осенью, объявили планы на 2021-й год.

58-й телевизионный рынок MIPTV, а также его рынки-спутники MIPDoc и MIPFormats, пройдут полностью в онлайн-формате с 12 по 16 апреля 2021 года. Платформа рынка MIPTV, которая в 2020 году стала одним из первых первым индустриальных мероприятий, сменившим привычный формат на цифровой, предложит усовершенствованные инструменты для проведения деловых встреч один на один. Подробности работы платформы и ее новые функции будут объявлены в ближайшие недели.

Фото: GERARD JULIEN / AFP
Берлинский кинофестиваль пройдет онлайн

Решение провести MIPTV онлайн связано с неопределенной эпидемиологической ситуацией. "Однако, если к началу 2021 года условия значительно улучшатся, Reed MIDEM рассмотрит возможность гибридного мероприятия в Каннах, в дополнение к цифровому MIPTV", - заявили организаторы. 4-й международный фестиваль сериалов CANNESERIES, как было объявлено ранее пройдет во Дворце фестивалей в Каннах с 9 по 14 апреля 2021 года в гибридном формате.

37-й международный рынок развлекательного контента MIPCOM состоится в Каннах с 11 по 14 октября 2021 года во Дворце фестивалей. А его рынок-спутник MIPJunior, на котором представлен детский контент, пройдет с 9 по 10 октября. Организаторы сообщают, что эти рынки "станут первым очным международным мероприятием для телеиндустрии с 2019 года". Звучит странно, но, видимо, придется привыкать. Программа MIPCOM и часть переговоров также пройдут онлайн на цифровой платформе рынка.

"Ивент-индустрия, как и кинотеатры, оказалась среди наиболее пострадавших во время пандемии секторов. Организаторы и участники мероприятий довольно быстро и успешно адаптировались к цифровизации бизнес-процессов, но "живая" часть рынков по-прежнему необходима мировому медиа-сообществу - чтобы ощущать себя частью этого сообщества, обмениваться опытом и по максимуму использовать спонтанные знакомства и возможности, которые могут ждать тебя за углом или в очереди за кофе на таком мероприятии. Возвращение к такому формату уже весной - слишком оптимистичный сценарий, поэтому проведение очного события планируется на осень", - пояснила решения Александра Модестова, генеральный директор компании "Экспоконтент" (официальный представитель компании REED MIDEM - организатора MIPTV и MIPCOM в России, Украине и странах СНГ).

Ранее "РГ" писала о том, что насчет рынков Берлинале в 2021 году принято такое решение: с 1 по 5 марта European Film Market, Berlinale Co-Production Market, Berlinale Talents и World Cinema Fund пройдут на онлайн-платформах для представителей киноиндустрии.

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