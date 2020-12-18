МИД РФ: Москва готова к диалогу по Сирии со всеми, в том числе с США

Заявление стало ответом на позицию Госдепартамента США, озвученную спецпредставителем госсекретаря по Сирии Джоэла Рейберна. Он сказал, в частности, что "Россия и режим Асада делают проблему с терроризмом в Сирии еще хуже". Также, отмечают в МИД РФ, "он бездоказательно обвинил Москву и Дамаск в причастности к бомбардировкам и артобстрелам в Идлибе, которые, мол, осуществляются против гражданского населения, инфраструктуры и вооруженных групп оппозиции, а не против террористов". Кроме того, Рейберн заявил, что "не видит, чтобы Россия и режим в Дамаске делали много для противодействия терроризму".

В заявлении Захаровой говорится, что "укрепление позитивной динамики в развитии ситуации в Сирии "на земле" по-прежнему не дает покоя недоброжелателям легитимного правительства в Дамаске". Она отметила, что "в адрес российских и сирийских военных уже не в первый раз выдвигаются подобные обвинения в рамках развернутой США и их союзниками мощной кампании по тиражированию лже-новостей и нападок. И это при том, что именно благодаря решающей роли России по международному терроризму в САР был нанесен сокрушительный удар".

Тем не менее, российская сторона подчеркивает, что готова "к сотрудничеству по Сирии со всеми заинтересованными странами, включая США, в том числе по тематике борьбы с терроризмом. "Открыты к любым инициативам по налаживанию каналов прямого взаимодействия по линии профильных структур. Это, действительно, могло бы помочь делу. Настойчиво призываем наших международных и региональных партнеров укреплять конструктивную коллективную работу по Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН, а не саботировать эту работу, прикрываясь необоснованными обвинениями и пустыми политическими "заклинаниями", - говорится в комментарии.

В заявлении МИД РФ также отмечено, что "в настоящее время на большей части территории Сирии поддерживается устойчивый режим прекращения боевых действий. Правительственная армия при содействии ВКС России отвечает на вооруженные провокации боевиков из радикальных НВФ на границе Идлибской зоны деэскалации, а также продолжает проводить локальные контртеррористические операции в восточных пустынных районах САР.