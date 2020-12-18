МИД РФ: США выдвигали неприемлемые условия по продлению ДСНВ

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон, предлагая провести встречу, выдвигал неприемлемые для российской стороны условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом дипломат рассказал журналистам, комментируя заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

Как отметил Рябков, "в Вашингтоне говорят, что они нам пять раз предлагали встретиться для завершения сделки, а мы говорим им, что 25 раз предлагали договориться по схеме, предложенной президентом России Владимиром Путиным, и передавали свои предложения в письменном виде. Вместо того чтобы принять эту простую и понятную схему, они обставляют это все дополнительными условиями, неприемлемыми для нас".

Ранее Биллингсли заявил, что предложения США о встречах для обсуждения ДСНВ были отклонены российским внешнеполитическим ведомством .

"Если и когда США откажутся от своих дополнительных условий, тогда договоренность может быть достигнута достаточно быстро", - подчеркнул Рябков. Но, по его словам, "пока такого понимания нет, оснований для очной встречи тоже не имеется, поскольку нет смысла все время ходить по кругу и обмениваться одними и теми же аргументами".

При этом Россия открыта к диалогу, отметил дипломат, "однако в данном случае мы наблюдаем просто очередную попытку американской стороны переложить на других ответственность за собственную недоговороспособность".