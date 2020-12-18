МИД РФ: США выдвигали неприемлемые условия по продлению ДСНВ

Как отметил Рябков, "в Вашингтоне говорят, что они нам пять раз предлагали встретиться для завершения сделки, а мы говорим им, что 25 раз предлагали договориться по схеме, предложенной президентом России Владимиром Путиным, и передавали свои предложения в письменном виде. Вместо того чтобы принять эту простую и понятную схему, они обставляют это все дополнительными условиями, неприемлемыми для нас".
Ранее Биллингсли заявил, что предложения США о встречах для обсуждения ДСНВ были отклонены российским внешнеполитическим ведомством .
"Если и когда США откажутся от своих дополнительных условий, тогда договоренность может быть достигнута достаточно быстро", - подчеркнул Рябков. Но, по его словам, "пока такого понимания нет, оснований для очной встречи тоже не имеется, поскольку нет смысла все время ходить по кругу и обмениваться одними и теми же аргументами".
При этом Россия открыта к диалогу, отметил дипломат, "однако в данном случае мы наблюдаем просто очередную попытку американской стороны переложить на других ответственность за собственную недоговороспособность".