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18.12.2020 11:43
Рубрика: Власть

МИД РФ: США выдвигали неприемлемые условия по продлению ДСНВ

Текст: Константин Волков
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон, предлагая провести встречу, выдвигал неприемлемые для российской стороны условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом дипломат рассказал журналистам, комментируя заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
Фото: Сергей Орлов / РИА Новости Фото: Сергей Орлов / РИА Новости
Фото: Сергей Орлов / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Посол РФ в США: Время на продление СНВ-3 еще остается

Как отметил Рябков, "в Вашингтоне говорят, что они нам пять раз предлагали встретиться для завершения сделки, а мы говорим им, что 25 раз предлагали договориться по схеме, предложенной президентом России Владимиром Путиным, и передавали свои предложения в письменном виде. Вместо того чтобы принять эту простую и понятную схему, они обставляют это все дополнительными условиями, неприемлемыми для нас".

Ранее Биллингсли заявил, что предложения США о встречах для обсуждения ДСНВ были отклонены российским внешнеполитическим ведомством .

"Если и когда США откажутся от своих дополнительных условий, тогда договоренность может быть достигнута достаточно быстро", - подчеркнул Рябков. Но, по его словам, "пока такого понимания нет, оснований для очной встречи тоже не имеется, поскольку нет смысла все время ходить по кругу и обмениваться одними и теми же аргументами".

При этом Россия открыта к диалогу, отметил дипломат, "однако в данном случае мы наблюдаем просто очередную попытку американской стороны переложить на других ответственность за собственную недоговороспособность".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Договор об СНВ

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