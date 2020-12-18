Минфин перевел в Пенсионный фонд средства на новогодние выплаты детям

Министерство финансов РФ сообщило о доведении 73,6 млрд рублей до Пенсионного фонда России (ПФР) для выплаты семьям с детьми до 8 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Минфин довел 73,6 млрд рублей, выделенных из Резервного фонда Правительства, до Пенсионного фонда России с целью оперативного обеспечения выплаты этих средств семьям с детьми до 8 лет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, анонсировал дополнительную поддержку семей с детьми до 8 лет - единовременную выплату в размере 5 000 рублей на каждого ребенка - президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, прошедшей в четверг, 17 декабря.

Указ президента о единовременной выплате на детей опубликован на сайте Кремля. Выплату получат родители, усыновители и попечители детей в возрасте до восьми лет в размере пяти тысяч рублей на каждого такого ребенка, говорится в документе. Она не будет считаться доходом и, соответственно, облагаться налогами. До этого на пресс-конференции Путин анонсировал выплату как предновогодний подарок государства детям, лишенным в этом году массовых праздников из-за пандемии коронавируса.

По данным министерства, решение коснется 14,7 млн детей.