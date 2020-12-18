Минобороны РФ сообщило о 41 тысяче вернувшихся в Карабах беженцев

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на видеобрифинге в Москве сообщил последние новости о службе наших миротворцев в Нагорном Карабахе и ситуации в этом регионе.

По его словам, из докладов российских военных с 23 наблюдательных постов известно, что режим прекращения огня в Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения. Такой вывод в штабе миротворцев сделали на основе круглосуточного мониторинга обстановки в зонах ответственности наших "голубых касок".

Тем временем, военные РФ продолжают обеспечивать безопасное возвращение домой беженцев. Конашенков сказал, что только за последние сутки из Армении в Нагорный Карабах приехали еще 457 человек. А всего за время проведения миротворческой операции в сопровождении российских солдат и офицеров в регион вернулись более 41 тысячи местных жителей.

Генерал также сообщил, что миротворцы обеспечили безопасный проезд через Лачинский коридор семи автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана. Машины двигались в северном и южном направлениях, а также по маршруту Шуша - Красный Базар - Каджар и обратно.