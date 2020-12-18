Минпросвещения и Рособрнадзор сократят бумажную нагрузку на учителей

Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор направили во все регионы рекомендуемый перечень документов, который ограничивает "бумажную" бюрократическую нагрузку на учителей.

Как сообщили в Минпросвещения, обязательная документация для школы должна ограничиваться четырьмя ключевыми документами

1) основной образовательной программой для каждого из уровней общего образования,

2) журналом учета успеваемости,

3) журналом группы продленного дня

4) материалами личного дела учеников.

Ведение отчетности, не указанной в перечне, не входит в непосредственные обязанности учителя или классного руководителя, сообщает ведомство. Такие работы выполняются только с письменного согласия работника с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты.

"Это очень важный документ, который поможет решить одну из главных проблем современной российской школы, - прокомментировал министр просвещения Сергей Кравцов. - Он позволит освободить время для творческой работы учителя с детьми, развития его педагогического мастерства, совершенствования методов обучения и воспитания. Благодаря таким шагам мы сможем создать условия для формирования новой, комфортной, современной образовательной среды".

Перечень подготовлен совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Это часть плановой масштабной работы по повышению престижа педагогической профессии.

"Сокращение объема бумажной работы - давно назревшая мера. Устранив непрофильную для учителей бумажную нагрузку, мы ограничим "самодеятельность" муниципальных и региональных органов управления образованием, директоров школ. У учителя будет больше времени для непосредственной работы с учениками", - рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Напомним, отчетная нагрузка - одна из самых наболевших проблем учителей. Это одна из самых популярных тем обращений, поступающих на горячую линию Министерства просвещения. По данным мониторинга, который проводился еще до пандемии, больше всего учителя жалуются на дублирование одних и тех же отчетов в бумажной и в электронной форме. В среднем на подготовку отчетности учитель тратил до 5 часов в неделю. Времени на это уходило почти столько же, сколько на проверку письменных работ учеников. 37 процентов опрошенных отвечали, что на подготовку документов им приходится тратить значительное время в ущерб работе с учениками.