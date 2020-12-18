Мишустин призвал предоставлять соцконтракты малоимущим семьям

Свыше 26 миллиардов рублей правительство направит в следующем году регионам на софинансирование механизма социальных контрактов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Программа направлена на помощь людям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Заключив такой контракт, они, подчеркнул глава кабмина, смогут трудоустроиться, открыть свое дело или при участии государства пройти переобучение и повысить квалификацию.

- Как показывает практика, социальный контракт позволяет улучшить материальное положение, поддержать человека в трудную минуту, помочь ему встать на ноги. Вместе с тем мы будем совершенствовать сам механизм социальных контрактов, повышать его эффективность, - сказал премьер. - В первую очередь возможность заключить контракт должна быть обеспечена для малоимущих семей с детьми.

Михаил Мишустин попросил Министерства труда и социальной защиты сегодня внести в правительство необходимый проект постановления.