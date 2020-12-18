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18.12.2020 12:35
Рубрика: Экономика

Мишустин выделил средства для новогодних выплат на детей до 8 лет

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил финансирование, порядок и условия единовременных выплат семьям с детьми до 8 лет. На каждого ребенка, как поручил президент, будет выплачено по пять тысяч рублей.

"Всего мы направим на такие цели более 73,5 миллиарда рублей, - заявил глава правительства на совещании со своими заместителями. - Выплаты будут предоставлены на всех детей такого возраста, а это почти 15 миллионов ребят".

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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- Важно перечислить средства оперативно, - указал Мишустин, - чтобы люди могли воспользоваться ими в ближайшее время и приобрести детям подарки как можно скорее, устроить для них новогодний праздник.

Тем, кто в уходящем году уже получал дополнительные детские выплаты, никаких новых заявлений подавать не надо. Таким семьям их назначат автоматически. "Направить заявление надо будет лишь в случае, если был закрыт банковский счет или семья ранее не получала выплат, в том числе потому что ребенок родился 1 июля этого года и позже, - пояснил премьер. - Таким семьям нужно будет обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда или подать заявление через портал государственных услуг".

Сразу после пресс-конференции президента на портале открыли электронную форму для заявлений. Меньше чем за два часа поступило более 100 тысяч обращений, а сегодня утром их число превысило 300 тысяч. "Заявления на выплату будут рассматриваться не более пяти дней, и после этого, в течение трех рабочих дней, средства должны быть перечислены", - установил Михаил Мишустин строгий график.

Министра труда и социальной защиты Антона Котякова и министра финансов Антона Силуанова премьер попросил взять работу под личный контроль. "Эта работа должна вестись четко и без сбоев. Именно этого ждут от нас люди, - заявил он. - И, пожалуйста, организуйте работу так, чтобы мамам, папам, дедушкам, бабушкам, всем опекунам, которые воспитывают детей, оказывалась полная поддержка в предоставлении выплат. Объясняйте им, куда нужно обращаться, что делать".

- Все дети должны получить эту президентскую выплату, - указал председатель правительства.

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