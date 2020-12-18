Постановление правительства Мурманской области от 16 декабря 2020 года № 884-ПП "О внесении изменений в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

С учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Мурманской области, на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 04.12.2020 №112, от 14.12.2020 № 115 Правительство Мурманской области постановляет:

1. Внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 11.12.2020 № 870-ПП), следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 дополнить словами ", за исключением кинотеатров (кинозалов), расположенных на территориях муниципальных образований Мурманской области, где их деятельность приостановлена до особого указания.".

1.2. В пункте 3.1.2:

1.2.1. Подпункт 8 дополнить словами "кинотеатров (кинозалов), расположенных на территории муниципального образования Кандалакшский район;".

1.2.2. Абзац второй подпункта 10 после слов "Мурманская областная филармония" дополнить словами ", а также в Мурманском океанариуме".

1.2.3. Подпункт 11 изложить в редакции:

"11) оказание услуг, осуществляемых в рамках проведения массовых мероприятий, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан.

Указанные требования не распространяются на организации, предоставляющие услуги аттракционов, эксплуатируемых на открытом воздухе, услуги проката спортивного инвентаря, туристского снаряжения, товаров детского ассортимента и иных предметов, арендуемых гражданами в целях проведения досуга на открытом воздухе, при условии соблюдения такими организациями санитарно-гигиенических правил, установленных для организаций, предоставляющих услуги населению;".

1.3. В абзаце первом подпункта 17 пункта 3.2 слова "кинотеатров (кинозалов) и ГОАУК "Мурманская областная филармония" заменить словами "кинотеатров (кинозалов), ГОАУК "Мурманская областная филармония", Мурманского океанариума".

2. Настоящее постановление вступает в силу 17 декабря 2020 года.

Губернатор Мурманской области А.Чибис







