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18.12.2020 12:14
Рубрика: Экономика

На базе "Курортов Северного Кавказа" создадут Корпорацию по туризму

Текст: Евгений Гайва
Корпорация по туризму будет создана на базе бывшего АО "Курорты Северного Кавказа", сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Он пояснил "РГ", что новая структура займется мастер-планированием территории страны совместно с субъектами и инвестированием в создание инфраструктуры, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Фото: instagram.com / ser.kes
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"Для синергии в управлении и для ускорения развития индустрии в рамках реорганизации институтов развития по решению председателя правительства АО "Курорты Северного Кавказа" преобразованы в Корпорацию по туризму", - сказал Чернышенко. Новая структура будет напрямую подчиняться правительству.

"Сразу скажу, что функционал Ростуризма и Корпорации не пересекается", - заметил вице-премьер.

Корпорацией будет рассчитан турпоток в соответствии с потенциалом кластеров, ну и следующий этап - мастер-план каждого кластера и подготовка плана мероприятий. Помимо визуализации мастер-план будет учитывать антропогенную нагрузку и интересы населения. Будут определены несколько туристическо-рекреационных кластеров - Крым, Дальний Восток, Золотое Кольцо, Кавказ, которые войдут в национальный проект.

Приоритетными станут крупные проекты федерального и регионального уровня, в которых есть участие частных инвесторов с финансовыми гарантиями.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
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"Мы рассчитываем, что на каждый рубль государственных средств привлечем в туризм не менее трех - четырех рублей частных инвестиций", - сказал Чернышенко. Он отметил, что Россия располагает огромным потенциалом для роста туриндустрии, туризм имеет ключевое значение для экономики страны.

Ранее в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин обозначил важность развития внутреннего туризма и рассказал, что будет создана структура, которая займется исключительно внутренним туризмом.

Экономика Туризм Правительство Вице-премьеры Развитие туризма в России

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