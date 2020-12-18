На II очереди космодрома Восточный будет выполняться до 10 пусков в год

На новом стартовом комплексе космодрома "Восточный" будут выполняться до десяти грузовых и пилотируемых пусков в год. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, передает его аппарат полпреда.

"Активно идет строительство второй очереди космодрома. Из сотни объектов возводятся уже порядка сорока. На новом стартовом комплексе будут выполняться до десяти грузовых и пилотируемых пусков в год. А наша страна получит современный универсальный космодром на собственной территории, и все основные запуски будут осуществляться именно с "Восточного", - сообщил он, комментируя запуск ракеты "Союз-2" с космодрома Восточный".

Как ранее сообщала "РГ" 18 декабря, с космодрома Восточный произведен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту.

"Сегодня выполнен еще один шаг по развитию космодрома: успешно прошел первый полностью коммерческий старт с Дальнего Востока. Запуск иностранных аппаратов при помощи российских средств выведения укрепляет позиции нашей страны на международных рынках", - подчеркнул Юрий Трутнев.