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18.12.2020 06:00
Рубрика: Экономика

На каких уровнях курс рубля закончит 2020 год

Текст: Георгий Панин
На протяжении уходящей недели российский рубль консолидировался вблизи своих локальных максимумов в парах с долларом и евро. Специально для "Российской газеты" Анна Зайцева, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказала, в каком диапазоне курс рубля закончит год:
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- На мировых рынках по-прежнему преобладают позитивные настроения, что поддерживает спрос на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран, к которым относится и рубль.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Почему выросли цены на нефть

Ключевым драйвером роста рубля остаются ожидания положительного эффекта от массовой вакцинации населения в крупнейших странах, что способствовало бы ускорению посткризисного восстановления мировой экономики. Так, вакцина производства компаний Pfizer и BionTech была одобрена к применению в США, Канаде и Великобритании, и вскоре ее сертификация ожидается в Евросоюзе. В России во всех регионах также начался процесс вакцинации населения препаратом Спутник V.

Кроме того, в США до конца года ожидается принятие нового пакета фискальных стимулов, что позитивным образом отражается на динамике стоимости рисковых активов и оказывает поддержку российской валюте.

Также стоит отметить благоприятное влияние цен на нефть, находящихся на максимальных за последние девять месяцев уровнях.

Вместе с тем, в случае смещения фокуса внимания участников рынка с долгосрочных перспектив восстановления экономики на краткосрочные эффекты пандемии, на мировых рынках может последовать снижение аппетита к риску и, как следствие, падение цен на нефть и ослабление рубля. Однако до конца месяца мы ожидаем сохранения общего позитивного тренда на глобальных финансовых площадках, что будет благоприятствовать укреплению национальной валюты.

На фоне стабилизации нефтяных цен наблюдается постепенное сокращение валютных интервенций регуляторов. Так, с 7 декабря был снижен объем продаж валюты со стороны Минфина на 0,3 млрд рублей до 2,2 млрд рублей ежедневно. В настоящий момент совокупный среднедневной объем валютных интервенций Минфином и Банком России составляет 6,3 млрд рублей.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
ЦБ рекомендовал банкам приостановить продажу рискованных инструментов

С начала следующего года интервенции сократятся еще на 2,9 млрд рублей за счет окончания программы продажи валюты, полученной ЦБ от сделки с акциями Сбербанка.

Таким образом, поддержка российской валюте со стороны регулирующих органов продолжит постепенно ослабевать, что может сыграть свою отрицательную роль при смене настроений на мировых рынках в худшую сторону.

Что касается намеченного на пятницу заседания Банка России, по его итогам мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%, что для курса рубля будет иметь нейтральное значение. При этом с учетом прогноза ЦБ о преобладании в следующем году дезинфляционных факторов регулятор может дать сигнал о готовности рассматривать варианты снижения ставки на ближайших заседаниях.

С учетом вышесказанного, мы полагаем, что до конца 2020 года курс рубля будет находиться в диапазоне 71,5-73,5 рубля за доллар и 87-90 рублей за евро.

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