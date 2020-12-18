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Рубрика: Экономика

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Российская газета - Неделя № 286(8340)
Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" начнет работать уже в следующем году и поможет перезапустить туротрасль, надеются ее представители. Ростуризм учел многие предложения, которые направлял бизнес, говорит генеральный директор компании TUI Россия Тарас Демура.
Дом Грибушина, Пермь. Дом Грибушина, Пермь.
Дом Грибушина, Пермь.

Среди предлагавшихся мер субсидирование чартерных перевозок по России, создание и развитие национальных брендовых маршрутов, субсидирование туроператоров, работающих в сфере внутреннего туризма, перечисляет он.

40 процентов составил рост продаж туров в период действия программы кешбэка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

"В нацпроект стоит также включить и другие меры, которые помогут сделать путешествия по России более доступными, например, механизмы участия туроператоров в выполнении реализуемой Минтрансом России программы субсидирования авиаперевозчиков, осуществляющих межрегиональные перевозки", - отмечает Демура.

Татарстан и Пермский край решили "обменяться" туристами

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