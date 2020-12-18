Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" начнет работать уже в следующем году и поможет перезапустить туротрасль, надеются ее представители. Ростуризм учел многие предложения, которые направлял бизнес, говорит генеральный директор компании TUI Россия Тарас Демура.

Среди предлагавшихся мер субсидирование чартерных перевозок по России, создание и развитие национальных брендовых маршрутов, субсидирование туроператоров, работающих в сфере внутреннего туризма, перечисляет он.

40 процентов составил рост продаж туров в период действия программы кешбэка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

"В нацпроект стоит также включить и другие меры, которые помогут сделать путешествия по России более доступными, например, механизмы участия туроператоров в выполнении реализуемой Минтрансом России программы субсидирования авиаперевозчиков, осуществляющих межрегиональные перевозки", - отмечает Демура.