Николай Чудотворец: как, когда и зачем молятся святому

Среди всех святых, почитаемых в России, Николай Чудотворец - особенный. Если описание всех чудес, свершившихся по молитве святителю Николаю свести воедино, получится несколько увесистых томов. Здесь будут исцеления, спасения от верной гибели в дороге или на море, когда чудом удалось избежать смертельной опасности, помощь в крайней бедности и счастливом замужестве, избавление от клеветы… Эпизод, который вы прочитаете ниже, не касался жизни и смерти, но он интересен тем, что произошел со знаменитым русским адвокатом Федором Плевако (1842 - 1908 гг.), когда тот еще только был студентом.

"Учился я в Московском университете на юридическом факультете, - рассказывал светило российской адвокатуры. - У моей матери не было средств содержать меня, и поэтому я доставал эти средства уроками. Одну зиму привелось даже провести в семье ученика в Берлине, где я и слушал знаменитого юриста по римскому праву. Возвратясь в Москву, я явился на экзамен, конечно приготовившись отвечать по лекциям берлинской знаменитости. А в нашем университете римское право читал тогда настоящий русак - Никита Иванович Крылов.

Вызвал он меня, предложил взять билет. Я взял. Подошла моя очередь - отвечаю хорошо, как мне казалось. Но - о, ужас! - профессор ставит мне единицу… Я не посмел что-либо сказать ему, да и не понимал, что это значит, а протесты, вроде нынешних, тогда были не в моде. Возвратился я домой и никому ничего не сказал. Наутро мать говорит мне:

- Федя! Что же ты не идешь на экзамен?

- У нас нет сегодня экзамена, - отвечаю я.

Жаль мне было старушку расстроить печальным сообщением, что я уже провалился по самому главному предмету факультета. Настал вечер. Она опять напомнила мне об экзамене.

- Завтра, мама, - ответил я ей машинально, чтоб только отделаться как-нибудь от ее вопроса.

Наступило и завтра. Я хожу да посвистываю. Думаю: "Авось старушка моя забыла об экзамене". А она опять:

- Не пора ли тебе в университет?

- Вечером будет экзамен, - отвечаю я.

Вот и вечер.

- Да пора же тебе, Федя, идти, - напоминает она.

Василий Шебуев. Николай Чудотворец, 1809 г.

- Сейчас иду, мама, - говорю и стал собираться.

- А я тебя провожу до университета, - говорит мать.

Делать нечего: иду. Жили мы на Остоженке. Идем мимо храма Христа Спасителя. Мать и говорит:

- Зайдем, Федя, в часовню святителя Николая: он тебе поможет.

Иду я и в часовню, что на другом берегу Москвы-реки, у Каменного моста. Мать вошла туда, взяла свечку, коленопреклоненно стала молиться. И так мне стало жаль старушку, что я ее обманываю! И обратился я мысленно к угоднику Божию Николаю: "Батюшка, угодник Божий! Право же, я не хотел бы ее обманывать, да уж очень жаль мне ее: ведь как она опечалится, когда правду-то узнает! Утешь ее, угодник Божий, как ты знаешь!"

И вот дошли мы до университета. Мать говорит мне:

- Иди, Федя, а я вот тут, у бюста Ломоносова посижу - тебя подожду.

Делать нечего: надо входить в здание университета. Думаю: "Войду в зал. Хоть послушаю, как товарищи отвечают". Заходящее солнце облило меня своими лучами, когда я входил в аудиторию. Вдруг слышу громкий голос Никиты Ивановича, вызывающий меня по фамилии. Я удивился, но подошел к столу.

А профессор:

- Ну, хочешь отвечать?

Я говорю, что лучше, чем в прошлый раз отвечал, отвечать не умею, потому что готовился по лекциям профессора…

- Что ж ты, такой-сякой, хотел похвастать, что по-немецки знаешь, в подлиннике немецких профессоров! А своего русского профессора лекции не хотел и просмотреть?!

Тогда я объяснил профессору, почему не мог знать его лекций, и что я полагал, что можно и по немецким лекциям ответить.

- Ну, так бы и говорил, - уже снисходительно-добродушно сказал профессор. - А я-то почем знаю, где ты был зимою? Бери билет!

Я взял, ответил прекрасно, и профессор переправил мою единицу на пятерку! Так святитель Николай поставил мне пятерку", - заканчивал свой рассказ юрист.

И дело в этой истории было не столько в экзамене, сколько в том, что святителя Николая Чудотворца издавна считали заступником за бедных, и детство и юность знаменитого адвоката прошли в нужде. Кстати, самого Федора Плевако народ любил за то, что он с равным рвением защищал и богатых клиентов, и бедных. Причем с бедных не только не брал денег, но еще и оплачивал за них судебные расходы.

Фото: Илья Репин Святитель Николай Мирликийский спасает трёх невиновных, 1888 г.

Но вернемся к Николаю чудотворцу. Как написано в одной из книг начала XVIII века, с документальной точностью зафиксировавшей чудеса, явленные по молитве к угоднику Божьему Николаю: "…он является скорым, без промедления, защитником всех, находящихся в бедах, спасает от потопления и из глубины морской переносит на сушу, избавляет от смертной казни мечом и иных родов смерти на войне, подает исцеление слепым, хромым - хождение, глухим - слышание, немым - глаголание. Премногих он обогатил, когда те находились в крайней нищете, спасая от лютой смерти, голодным давал пищу, а невинно оклеветанным спасение. Во все концы земные известны его чудотворения".

Само житие святого по объему гораздо скромнее, чем тома, посвященные свидетельствам бесчисленных чудес, произошедших по молитве к святителю уже после его смерти и вплоть до наших дней. И это не случайно. Безусловно, при жизни святитель следовал заповеди Божьей о том, что творить добро надо, не просто скрывая это от людского глаза и уха, но так, чтобы даже твоя правая рука не ведала, что делает левая. Поэтому только малая часть прижизненных чудотворений святителя дошла до нас, немногое известно и о его земной жизни. Тем не менее, мы знаем, что он был единственным, поздним и желанным ребенком в благочестивой семье. Его родители, прося Бога о сыне, обещали посвятить его Богу, и их молитва была услышана. Предположительно в 260 году в городе Патары области Ликии в Малой Азии (сейчас Турция) у Феофана и Нонны родился мальчик, получивший при крещении имя Николай, что по-гречески означает "победивший народ".

С раннего детства Николай отличался не просто необычайной мудростью, но и тягой к добру, к служению другим людям. Например, все деньги, перешедшие к нему по наследству от родителей, он раздал бедным, причем старался делать это так, чтобы те не узнали, кто же был их благодетелем. Известен случай, когда Николай, уже будучи в священном сане, с риском для жизни заступился за невинно оклеветанных и осужденных на смерть. Конечно, некоторые из чудотворений, произошедших по молитве святого, не могли оставаться в тайне. Например, жизнеописание святого рассказывает о том, как во время морского путешествия в Иерусалим, на глазах многих свидетелей святитель силой своей молитвы усмирил бурю и воскресил молодого матроса, упавшего с мачты на палубу и разбившегося насмерть. Множество больных и бесноватых исцелялись после того, как обращались к святому Николаю за помощью. Став епископом ликийского города Миры - отсюда еще одно имя святителя, Николай Мир Ликийский, - он все силы направил на служение людям. Сохранились свидетельства того, как в трудные годы голода он чудесным образом спас свой город от неминуемого вымирания. Причем почитали святого не только христиане, но и мусульмане - в Турции до сих пор с необычайным благоговением относятся к святителю, сохранилась башня и темница, в которую был заточен епископ Николай Мир Ликийский во времена гонения на христиан.

Святому выпала долгая и непростая жизнь, скончался он в 334 или 335 году, а уже после смерти его прославление вышло за пределы Малой Азии. Уже в V веке Николая Мир Ликийского стали почитать как святого греки, а первый храм, посвященный Николаю Чудотворцу, появился в России задолго до Крещения Руси и образования Древнерусского государства. Летописец Нестор свидетельствует, что в 882 году на могиле воеводы Аскольда, в Святом Крещении Николая, в Киеве была построена первая церковь во имя Святителя Николая. Так началась история почитания и прославления этого святого в России.