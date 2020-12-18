Нурмагомедова признали лучшим иностранным спортсменом по версии ВВС

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал обладателем премии британской телерадиокорпорации BBC в номинации "Иностранный спортсмен года".

Премия ВВС вручается атлетам, не представляющим Англию, которые в календарном году добились наибольшего успеха. Сама премия вручается с 1960 года.

В борьбе за эту награду Нурмагомедов, который осенью защитил чемпионский титул, победив Джастина Гэтжи и впервые в карьере возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовой категории, опередил весьма достойных соперников.

На приз претендовали рекордсмен мира по прыжкам с шестом из Швеции Арман Дюплантис, звезда НБА Леброн Джеймс, выступающий за клуб "Лос-Анджелес Лейкерс", гольфист из США Дастин Джонсон, футболистка из Франции Венди Ренар и ирландка Кэти Тейлор, которая дважды защитила титулы чемпионки мира по боксу.