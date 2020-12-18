Оборот розницы показал обычную сезонность с поправкой на пандемию

Оборот розничной торговли показал обычную сезонность с поправкой на пандемию. Об этом сообщили в Минпромторге, комментируя данные Росстата по снижению оборота розничной торговли в РФ в ноябре и январе - ноябре 2020 года.

Как следует из данных Росстата, оборот розничной торговли в РФ в январе - ноябре 2020 года снизился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 30 трлн рублей, в ноябре - на 3,1% - до 2,998 трлн рублей.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в ноябре снизился на 4,3% в годовом выражении - до 1,415 трлн рублей, по сравнению с октябрем - на 1,1%. За январь - ноябрь 2020 года показатель упал на 2,4% - до 14,689 трлн рублей.

Оборот торговли непродовольственными товарами в ноябре снизился на 1,7% в годовом выражении - до 1,583 трлн рублей, относительно октября - на 1,3%. В январе - ноябре продажи непродовольственных товаров в розничной торговле упали на 5,5% и составили 15,317 трлн рублей.

"Внутригодовая динамика оборота всегда неравномерна: самые низкие показатели в первом квартале и далее каждый квартал больше предыдущего. Оборот четвертого квартала всегда самый большой, это видно на приложенном графике Росстата с сравнением со среднегодовым значением 2017 года, - пояснили в Минпромторге. В ведомстве также уточнили, что внутри четвёртого квартала так же обычно фиксируется помесячный рост оборота. "Самым же большим месяцем по обороту всегда является декабрь. Таким образом, относительное высокое ноябрьское значение (минимальный процент падения по отношению к другим месяцам - прим. - "РГ") по отношению к прошлым месяцам является закономерным и не говорит ни о чем, кроме сезонности", - отметили там.

Динамика продовольственной розницы в ноябре была хуже, чем непродовольственного сегмента (в годовом выражении): оборот розничной торговли продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями сократился на 4,3% по сравнению с ноябрем 2019 года (до 1 трлн 415,5 млрд рублей). Оборот розничной торговли непродовольственными товарами в ноябре снизился на 1,7% (до 1 трлн 583,2 млрд рублей).

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отметили, что наблюдают определенную позитивную динамику в ноябре. "После максимального сокращения в апреле розничный товарооборот постепенно восстанавливается, хотя еще и не достиг показателей прошлого года, - пояснили в Ассоциации. (Цитата по ТАСС) - По сравнению с ноябрем 2019 года падение розничного товарооборота составило 3,1%, по сравнению с октябрем 2020 года товарооборот упал на 1,2%. При этом в целом по году объем товарооборота в ноябре - один из самых больших. На это в том числе повлиял и традиционный предпраздничный ажиотаж, и специальные акции, проводимые ритейлерами в период распродаж. Однако в целом потребительский спрос до сих пор не восстановился и продолжает стагнировать".