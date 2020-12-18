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18.12.2020 08:00
Рубрика: Культура

Очередную серию мультфильма про Чебурашку покажут под Новый год

Текст: Сусанна Альперина
Юлиана Слащева - председатель правления киностудии "Союзмультфильм", председатель правления Ассоциации анимационного кино, директор киностудии имени Максима Горького - дала видеоинтервью "РГ".

Она рассказала подробности премьеры новогоднего выпуска мультфильма о Чебурашке. На нашем сайте вы первыми увидите фрагменты из него. Юлиана отвечает на вопросы о том, как смотрят современное продолжение мультфильма "Трое из Простоквашино", что хотят видеть на экране сегодняшние дети и какие сейчас нужны герои.

Фото: iStock
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Спрашиваем ее и о том, когда выйдет мультфильм "Суворов" (кадры из нового мультфильма - также в видеоинтервью) и тяжело ли было завершить долгоиграющую "Гофманиаду". А также - о том, может ли "Союзмультфильм" вновь конкурировать с Disney, почему нашу анимацию так любят за рубежом, где можно выучиться на аниматора и о многом другом. В том числе и обо всем, что касается сегодняшней жизни легендарной киностудии имени Максима Горького.

Наиболее интересные моменты беседы будут опубликованы в бумажной версии нашего издания, и потом также появятся на сайте. Вот лишь ее начало.

"Союзмультфильм" собирается выпустить новую серию про Чебурашку. Что в ней будет? Когда и где смотреть? Чего зрителям ждать?

Юлиана Слащева: Выйдет прямо под Новый год. Скорее всего, 31 декабря. Это будет новый эпизод про Чебурашку длительностью семь минут. Он сделан именно как новогодний. То есть, он не предполагает сейчас ни развития, ни продолжения. Это именно новогодний эпизод. Если помните, в прошлом году мы выпустили новогодний эпизод мультфильма про Умку. И он очень всем понравился. Он как раз вышел 31 декабря на канале "Карусель". В этом году мы назовем время и место премьеры чуть позже. Но "РГ" дадим информацию одной из первых.

Фото: kinopoisk.ru
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Юлиана Слащева: ...и Леонид Ярмольник, который озвучивает Крокодила Гену. А еще, к моей невероятной радости, песню для мультфильма написал Леонид Агутин. У него получилась очень добрая и трогательная песня.

Культура Кино и ТВ Анимация РГ-Видео Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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